Умер Виталий Аронзон

В ночь на 24 февраля в США в возрасте 86 лет умер Виталий Аронзон, старший брат поэта Леонида Аронзона и хранитель его архива.

Об этом сообщил COLTA.RU литературовед Илья Кукулин.

Виталий Львович Аронзон родился в 1935 году в Ленинграде, окончил Ленинградский электротехнический институт (1959). Инженер, кандидат технических наук. Работал во Всесоюзном алюминиево-магниевом институте, преподавал в Ленинградском горном институте. В 1992 году эмигрировал в США.

В начале 2000-х Аронзон инициировал работу над освоением архива Леонида Аронзона, произвел полную оцифровку архива, а затем передал его в дар Центру изучения Восточной Европы в Бремене. Двухтомное собрание сочинений Леонида Аронзона (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2006; переизд. 2018) в значительной степени обязано своим существованием Виталию Аронзону.

Автор книги воспоминаний «Волшебный фонарь» (Бостон, 2011), поэтического сборника «Запах черемухи» (Бостон, 2012), детских стихотворений, многочисленных публикаций в интернете, в том числе воспоминаний о брате.







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