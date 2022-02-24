Умер Марк Ланеган

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От редакции COLTA.RU24 февраля 2022899
22 февраля в Ирландии в возрасте 57 лет умер американский рок-музыкант Марк Ланеган.
Об этом сообщает Variety.
Марк Уильям Ланеган родился в 1964 году в Элленсберге (штат Вашингтон), в 1985 году вместе с Гэри Ли Коннером, Ван Коннером и Марком Пикерелом основал гранж-группу Screaming Trees и записал с ней семь студийных альбомов, самым известным из которых стал «Sweet Oblivion» (1992) с такими хитами, как «Nearly Lost You» и «Dollar Bill».
Марк Ланеган оставался вокалистом Screaming Trees до самого распада группы в 2000 году, параллельно работая над сольными альбомами. Первый из них, «The Winding Sheet», вышел в 1990 году на лейбле Sub Pop, объединявшем ведущие группы гранж-сцены Сиэтла. В записи одной из композиций альбома, «Where Did You Sleep Last Night?», участвовали Курт Кобейн и Крист Новоселич из группы Nirvana.
Также Марк Ланеган много лет выступал и записывался с Queens of the Stone Age, сотрудничал Моби, Слэшем, Дюком Гарвудом, Bomb the Bass, Tinariwen, The Twilight Singers, Manic Street Preachers, Cult of Luna, UNKLE и другими музыкантами.
В 2000-х вместе с Грегом Дулли (The Afghan Whigs) выпустил две пластинки в составе дуэта The Gutter Twins, в 2007–2009 годах был ведущим вокалистом в проекте Soulsavers, в 2004–2011 годах записал три альбома с Изобель Кэмпбелл (Belle and Sebastian).
Последний, 12-й студийный альбом Марка Ланегана, «Straight Songs of Sorrow», вышел в 2020 году.
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