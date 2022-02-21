Ансамбль Novoselie представит в КЦ «Дом» свой первый альбом

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23 февраля в Культурном центре «Дом» в Москве состоится концерт-презентация дебютного альбома «Славен мир» ансамбля Novoselie, исполняющего музыку русского этнобарокко.
Начало концерта в 20:00, билеты (от 1100 р.) — на сайте КЦ «Дом».
Цифровой альбом «Славен мир» выпустила в январе фирма «Мелодия».
На нем записана программа из 14 композиций в стиле «петровского канта». Две из них — подлинные напевы эпохи Петра I, остальные (и музыка, и тексты), написаны основателем ансамбля, петербургским композитором и мультиинструменталистом Рустом Позюмским.
Также в записи альбома «Славен мир» приняли участие Алиса Тен и Марфа Семенова, Андрей Котов и Владимир Красов (вокал), Сергей Полтавский (виоль д'амур), Вадим Вайнштейн (теноровая виола), Антон Изгагин (виола да гамба) и Владимир Волков (виолон).
Альбом доступен на Яндекс.Музыке, Apple Music, Spotify и других цифровых площадках.
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