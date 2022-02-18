Умер Александр Янов

© Alexander Yanov / Facebook

Сегодня, 18 февраля, в возрасте 91 года умер историк, политолог и публицист Александр Янов.

Об этом говорится в сообщении на его странице в фейсбуке.

Александр Львович Янов родился в 1930 году в Одессе, окончил исторический факультет МГУ (1953), работал директором средней школы в городе Сталинске (ныне — Новокузнецк), разъездным спецкором «Литературной газеты» и «Комсомольской правды».

Публиковался в журналах «Новый мир», «Молодой коммунист», «Вопросы литературы» и «Вопросы философии». Защитил диссертацию «Славянофилы и Константин Леонтьев. Вырождение русского национализма. 1839–1891».

В 1970-х эмигрировал в США, преподавал русскую историю и политические науки в Техасском университете, Калифорнийском университете, Мичиганском университете. Последней должностью Александра Янова была должность профессора политических наук в аспирантуре Городского университета Нью-Йорка. Доктор исторических наук.

Автор около 900 статей и эссе в советской, американской, английской, канадской, итальянской, российской, израильской, польской, японской и украинской прессе, а также около двадцати книг в пяти странах на четырех языках, в том числе 2000-страничной работы «История политической оппозиции в России», которая в советские годы широко разошлась в самиздате.







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