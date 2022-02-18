Объявлен лонг-лист номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна»

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17 февраля открылся новый сезон литературной премии «Ясная Поляна». Председатель жюри премии, советник президента РФ по вопросам культуры и искусства, Владимир Толстой на пресс-конференции в Доме приемов МИД в Москве объявил «длинный список» в номинации «Иностранная литература».
Запись трансляции пресс-конференции доступна на YouTube-канале премии «Ясная Поляна».
«Так сложилась практика последних лет, что все равно на финальном этапе остаются пять-шесть имен и названий, которые мы обсуждаем именно предметно, выбирая нашего победителя, лауреата, — цитирует Владимира Толстого ТАСС. — Но иногда нам самим бывает обидно, что за кадром остаются эти произведения, которые точно имели право становиться лауреатами, но не решались объявлять их имена. В этом году попробуем это сделать - это намечено на май, когда мы прочтем весь этот список, в нем 34 названия. Это действительно большой список».
Список опубликован на сайте премии. В нем представлены книги, переведенные с английского, арабского, венгерского, иврита, испанского, китайского, корейского, немецкого, нидерландского, польского, португальского, турецкого, французского и шведского.
Среди книг лонг-листа «Чумные ночи» Орхана Памука, «Клара и солнце» Кадзуо Игигуро и «Кажется Эстер» Кати Петровской. Владимир Толской особо отметил, что в этом году в списке впервые появился автор из Омана — писательница и ученый Джоха аль-Харти. На премию претендует ее роман «Небесные тела», вышедший на русском языке в переводе Виктории Зарытовской и Геннадия Калашникова.
Литературная премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Номинация «Иностранная литература» отмечает художественные книги XXI века, написанные на иностранном языке и переведенные на русский. Длинный список этой номинации составляется экспертами. Лауреатами премии «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература» в разные годы становились Рут Озеки, Орхан Памук, Марио Варгас Льоса, Амос Оз, Эрнан Ривера Летельер, Патрисия Данкер, Джулиан Барнс.
Общий призовой фонд премии «Ясная Поляна» составляет 6,7 млн рублей. В номинации «Иностранная литература» 1,2 млн рублей получает лауреат, 500 тысяч рублей — переводчик книги на русский язык.
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