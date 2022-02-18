Премия «Просветитель» открывает весеннюю серию лекций

© Премия «Просветитель»

3 марта в выставочном пространстве фонда «Московское время» в Москве состоится первая публичная встреча весенней серии лекций премии «Просветитель». Доктор биологических наук и лауреат премии 2021 года Максим Винарский расскажет о том, что такое систематика и как она связана с массовым вымиранием организмов.

Впервые с начала пандемии «Просветитель» запускает офлайн-программу встреч с популяризаторами науки, сообщают организаторы лектория. При поддержке фонда «Московское время» и научно-популярного познавательного телеканала «Наука» проводится серия лекций ведущих российских просветителей: Николая Эппле, Аси Казанцевой, Виктора Сонькина, Владимира Сурдина, Алексея Семихатова, Александра Архангельского и других.

Лекторий «Просветителя» проводится в режиме COVID-free. Гости должны будут предварительно зарегистрироваться на TimePad и на входе предъявить QR-код, свидетельствующий о полной вакцинации или актуальном ПЦР-тесте. Все остальные смогут посмотреть выступления лекторов в онлайн-трансляции на сайте телеканала «Наука», YouTube-канале премии «Просветитель» и в ее соцсетях.

Серию открывает лекция «От Адама до суперкомпьютера: новая молодость древней науки?» Максима Винарского, лауреата премии «Просветитель-2021» за книгу «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира».

Он расскажет, каким образом открытия в области молекулярной биологии и развитие вычислительной техники на наших глазах меняют облик самой древней из наук, каким образом систематики наших дней используют новейшие технологии для решения своих задач, о том, что такое «киберсистематика» и «турботаксономия». Отдельная тема для разговора — важнейшая миссия, которая выпала на долю этой дисциплины в связи с нарастающим биосферным кризисом и протекающим в наши дни шестым массовым вымиранием организмов.

Лекция пройдет по адресу: Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, дом 2, строение 1, вход со стороны Оружейного переулка, 2-й этаж, фонд «Московское время».







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