Киномарафон Monty Python пройдет в «ГЭС-2»

22 февраля в 19:30 — «"Монти Пайтон" и Священный Грааль» (Monty Python and the Holy Grail, Великобритания, 1975, реж. Терри Гиллиам, Терри Джонс) Приветствие: Кирилл Адибеков, куратор кинопрограмм фонда V–A–C и Адам Гривз, Второй секретарь (Публичная дипломатия)

23 февраля в 13:00 — «А теперь нечто совсем иное» (And Now For Something Completely Different, Великобритания, 1971, реж. Иэн МакНотон)

Вступительное слово: Олег Коронный, комик, сценарист, режиссер