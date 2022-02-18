Киномарафон Monty Python пройдет в «ГЭС-2»

Кадр из фильма «"Монти Пайтон" и Священный Грааль» © V-A-C

С 22 по 24 февраля в Доме культуры «ГЭС-2» в Москве будут демонстрироваться фильмы британской комик-группы Monty Python.

Как сообщает сайт «ГЭС-2», киномарафон провоится в рамках проекта «Невероятные серии»: фильмы можно будет смотреть в кинотеатре «ГЭС-2 Кино» «как с утра до вечера (благодаря многочисленным авторским интермеццо), так и отдельными сериями — выбор за зрителем».

В программе четыре главных фильма Monty Python, одна короткометражка и паблик-ток кинокритика Антона Долина с режиссером Терри Гиллиамом.

Расписание:

22 февраля в 19:30 — «"Монти Пайтон" и Священный Грааль» (Monty Python and the Holy Grail, Великобритания, 1975, реж. Терри Гиллиам, Терри Джонс)

Приветствие: Кирилл Адибеков, куратор кинопрограмм фонда V–A–C и Адам Гривз, Второй секретарь (Публичная дипломатия)

23 февраля в 13:00 — «А теперь нечто совсем иное» (And Now For Something Completely Different, Великобритания, 1971, реж. Иэн МакНотон)

Вступительное слово: Олег Коронный, комик, сценарист, режиссер

23 февраля в 16:30 — Беседа Терри Гиллиама и кинокритика Антона Долина (+Q&A)

23 февраля в 19:30 — «Житие Брайана по "Монти Пайтон"» (Monty Python’s Life of Brian, Великобритания, 1979, реж. Терри Джонс)

Вступительное слово: Мария Бессмертная, журналистка, редактор отдела культуры The Blueprint

24 февраля в 19:30 — «Смысл жизни по "Монти Пайтон"» (Monty Python’s The Meaning of Life, Великобритания-США, 1983, реж. Терри Гиллиам, Терри Джонс) + короткометражный фильм Терри Гиллиама «"Кримсон": страхование или жизнь» (Crimson Permanent Assurance)

Вступительное слово: Шаши Мартынова, переводчик, редактор, издатель, писатель и Максим Немцов, переводчик, редактор, издатель



Программа проводится при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве







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