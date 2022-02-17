БДТ представит премьеру спектакля по пьесе Саши Денисовой

19 февраля на Второй сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова (Каменноостровсий театр) состоится премьера спектакля «Женщина и мозг» режиссера Кирилла Вытоптова по пьесе, которую специально для БДТ написала драматург Саша Денисова.

Как сообщает сайт БДТ, постановка создана в рамках экспериментальной программы «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре».

Главная героиня — Зина, ей 37 лет, она ведет авторскую колонку в известном глянцевом журнале и мечтает стать великим писателем. Большая литература ей пока не дается, зато в фейсбуке заметки Зины очень популярны. Кроме таланта, у нее есть лучшая подруга мать-одиночка Соня по прозвищу Рапунцель, покладистый муж, программист Митя, и свекровь Татьяна Яковлевна, женщина несгибаемой воли и неиссякаемых сил. Но самое главное — у Зины есть Мозг. Мозг — это респектабельный мужчина в возрасте, он мудр, саркастичен и бесконечно ворчит, требуя, чтобы Зина прекратила порхать и взялась за великое — за роман. Зина, в принципе, не против, но тут в ее жизни появляется графический дизайнер Коля...

Кирилл Вытоптов, режиссер:

«Этот спектакль вырос из коротких текстов драматурга Саши Денисовой, которые она публиковала на фейсбуке. Мне показалось, что ее беседы с мозгом обо всем на свете — от покупки трусов до смысла жизни — очень узнаваемая фактура. Сюжет спектакля — взаимоотношения молодой журналистки Зины и ее Мозга, который обретает вполне человеческие очертания. Конечно, это не научное исследование, это череда коротких (иногда смешных) ситуаций, из которых складывается жизнь современной героини, пытающейся понять, как ей выбраться из депрессии. Мозг требует, чтобы Зина развивалась и шла к мировой литературной славе, а Зина хочет жить и реализует себя в написании колонок для журнала, о которых все забывают на следующий день. Зина и Мозг вечно недовольны друг другом, обречены на неразрывную связь, и самое интересное — понять, куда вырулит их парный стенд-ап — к трагедии, драме или хэппи-энду».

Саша Денисова, драматург:

«"Женщина-Фауст и ее мозг" — это разговор о современной женщине, даже женщинах. О сложном устройстве современного сознания. О том, что составляет современность — пусть повседневную, мелкую, но и драматичную, может, где-то этот стендап и перерастет в античную трагедию о призвании и разводе, любви и предательстве. О том, что разговаривая и договариваясь со своим мозгом, лучше понимаешь свое предназначение. Кроме писательницы Зины, мечтающей вместе с мозгом войти в бессмертие, здесь есть и домохозяйка, так и не вышедшая из декрета, и свекровь, женщина другого поколения, положившая себя на алтарь семьи. Мозг Зины — ее альтер эго, он иронично комментирует ее действия, в отчаянии вопит об ошибках и жалеет в минуты краха. Может быть, он и есть душа?»

Над спектаклем «Женщина и мозг» также работали Нана Абдрашитова (сценография и костюмы), Олег Гудачев (композитор, саунд-дизайнер), Александр Сиваев (художник по свету), Алексей Ермолаев (видеохудожник), Татьяна Щербань (хореограф) и Александр Никаноров (ассистент режиссера).

Главные роли исполняют Юлия Марченко (Зина) и Валерий Дегтярь (Мозг).







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