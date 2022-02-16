В «Октябре» пройдет премьера кинотриптиха Бориса Юхананова

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6 марта проект «КАРО.Арт» и Электротеатр Станиславский представят мировую премьеру кинотриптиха Бориса Юхананова по пьесе Андрея Вишневского «Безумный ангел Пиноккио».

Начало в 15:00, после показа состоится обсуждение с Борисом Юханановым.

Кинотриптих «Безумный ангел Пиноккио» создан на основе спектакля Электротеатра Станиславский «Пиноккио», лауреата премии «Золотая маска — 2021». Фильм состоит из трех частей: «Лес», «Спектакль» и «Театр».

В главной роли (Пиноккио) снялась Мария Беляева. Свои последние роли — «Старичок» и «Король» — в фильме «Пиноккио» сыграл актер Владимир Коренев (1940–2021). Также роли исполняют молодые актеры театра и кино Антон Лапенко, Борис Дергачев, Дмитрий Чеботарев и Антон Филипенко.

Режиссер-постановщик: Борис Юхананов

Оператор-постановщик: Александр Ильховский

Композитор: Олег Трояновский

Художник-постановщик: Юрий Хариков

Художник по костюмам: Анастасия Нефедова

Хореограф: Андрей Кузнецов-Вечеслов

Режиссер-педагог по работе с масками commedia dell’arte: Алессио Нардин (Венеция, Италия)

Художники по свету: Юрий Хариков, Сергей Васильев, Алексей Наумов

Видеохудожник: Елена Коптяева



Монтаж: Александр Ильховский

Звукорежиссер: Евгений Горяинов

Консультант по музыкальному оформлению: Дмитрий Курляндский

Исполнительный продюсер: Ирина Золина

Второй режиссер: Александр Белоусов

Ассистент режиссера: Ксения Рыбакова

Линейный продюсер: Варвара Пушкарская

Продюсеры: Андрей Епифанов, Таня Петрик, Борис Юхананов

18 марта картина выходит в прокат эксклюзивно в сети городов «КАРО»: Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте.

Борис Юхананов:

«Путь Пиноккио — это путь ангелической души, попадающей в срединный мир, то есть мир, в котором человеческое вытеснено нечеловеческим.

Чистая душа деревянного человечка принимает на себя миазмы этой действительности. А театр есть то увеличительное стекло, которое огонь этих выделений превращает в пламя. Но безумный ангел Пиноккио проходит сквозь это пламя и в нем, как это положено в сказках, образуется сознание, с которым уже ничего никому нельзя сделать. «Пиноккио» – это история о неуничтожимой чистоте, выдержавшей натиск манипулятивной действительности.

В фильмическом языке мы стремились соединить необходимую красоту, выращенную в театре, и ту спектакулярность, что должна присутствовать в сказке и без чего в кино не будет и не может, как мне кажется, произойти чуда идентификации. Даже если это кино сделано в том режиме концентрации, которую сегодня позволяет нам время. Все снято в павильоне.

Мы искали путь съемки, монтажа, организации света и музыки, где хотелось не упустить очарование большой истории — а сказка всегда ею является, особенно погруженная в своем сюжете в воспаленную театральность, в театр как образ мира».







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