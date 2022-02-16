Андрей Дударев прочитает лекцию о Василии Чекрыгине в Новой Третьяковке

Тяжба о пенсии
Василий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»16 февраля 2022700
19 февраля в пространстве выставки Антона Видокле «Граждане космоса» в Новой Третьяковке состоится лекция священника и краеведа Андрея Дударева о поисках могилы художника-космиста Василия Чекрыгина.
Начало в 18:00, место проведения лекции — зал 38 постоянной экспозиции Новой Третьяковки, регистрация — здесь.
На лекции «Трудовое воскрешение Василия Чекрыгина» Андрей Дударев расскажет о том, как он искал и нашел считавшуюся утраченной могилу знаменитого художника, о своем опыте поиска утраченных могил и останков как попытке высвобождения из привычных взаимоотношений с прошлым, открытия на его месте «не прошедшего, а продолжающегося явления» (Николай Федоров).
По словам Андрея Дударева, его «раскопки» — это способ узнать, что «нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, есть жизнь, которая где-то продолжает бить ключом, несмотря на то что для нас это прошлое. Мы в этом настоящем моменте настолько увязли, что для нас прошлое умирает, а оно продолжает бить ключом. Оно не прошло. Оно не проходит».
Русский живописец, график, один из основателей и наиболее ярких художников объединения «Маковец» Василий Николаевич Чекрыгин трагически погиб в Подмосковье 3 июня 1922 года.
В 1932 году Боголюбское кладбище, на котором его похоронили, было стерто с лица земли. Последние несколько лет поисками могилы занимался Андрей Дударев. 5 мая 2021 года его усилия увенчались успехом — захоронение Василия Чекрыгина было найдено и идентифицировано.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:04«Первая фабрика авангарда» объявила конкурс для художников
17:35Выставка Сергея Хеато откроется в Петербурге
16:47Поэтический журнал хотят судить из-за Тургенева
15:28В «Октябре» пройдет премьера кинотриптиха Бориса Юхананова
13:52Умер Баппи Лахири
13:09Андрей Дударев прочитает лекцию о Василии Чекрыгине в Новой Третьяковке
11:46Политехнический музей и «Яндекс» запустили конкурс science-art проектов
15 февраля 2022
18:28Объявлена параллельная программа выставки «Женщины в движении»Все новости
Василий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»16 февраля 2022700
Алексей Гусев о традиционных ценностях и указах, выходящих на сей счет16 февраля 20221040
Вышел русский перевод «Сознательной прозы» Аллена Гинзберга16 февраля 2022909
На что проливается свет на выставке Анны Лепорской в ГРМ15 февраля 20221715
Последнее интервью Александра Павловича Тимофеевского14 февраля 20225099
Любовь Агафонова о выставке «Ars Sacra Nova. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов»14 февраля 20222165
Подготовка к концерту «Духовная музыка Второго авангарда»11 февраля 20224681
Кася Денисевич о новом конкурсе иллюстрированных нон-фикшн книг ABCDbooks11 февраля 20224069
Пять радикальных идей для будущего России (и мира)11 февраля 20223868
Оскарас Коршуновас о Хармсе и о «Елизавете Бам» в БДТ11 февраля 20224095
Состояние инвалидности — между нормализацией и трансгуманизмом10 февраля 20224251
Как перформанс с мотетами на стихи Эзры Паунда угодил в болевую точку нашего общества. Разговор с художником Верой Мартынов и композитором Алексеем Сысоевым10 февраля 20224084