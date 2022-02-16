Андрей Дударев прочитает лекцию о Василии Чекрыгине в Новой Третьяковке

О. Андрей Дударев во дворе дачи-музея Маяковского © Анна Горская

19 февраля в пространстве выставки Антона Видокле «Граждане космоса» в Новой Третьяковке состоится лекция священника и краеведа Андрея Дударева о поисках могилы художника-космиста Василия Чекрыгина.

Начало в 18:00, место проведения лекции — зал 38 постоянной экспозиции Новой Третьяковки, регистрация — здесь.

На лекции «Трудовое воскрешение Василия Чекрыгина» Андрей Дударев расскажет о том, как он искал и нашел считавшуюся утраченной могилу знаменитого художника, о своем опыте поиска утраченных могил и останков как попытке высвобождения из привычных взаимоотношений с прошлым, открытия на его месте «не прошедшего, а продолжающегося явления» (Николай Федоров).

По словам Андрея Дударева, его «раскопки» — это способ узнать, что «нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, есть жизнь, которая где-то продолжает бить ключом, несмотря на то что для нас это прошлое. Мы в этом настоящем моменте настолько увязли, что для нас прошлое умирает, а оно продолжает бить ключом. Оно не прошло. Оно не проходит».

Русский живописец, график, один из основателей и наиболее ярких художников объединения «Маковец» Василий Николаевич Чекрыгин трагически погиб в Подмосковье 3 июня 1922 года.

В 1932 году Боголюбское кладбище, на котором его похоронили, было стерто с лица земли. Последние несколько лет поисками могилы занимался Андрей Дударев. 5 мая 2021 года его усилия увенчались успехом — захоронение Василия Чекрыгина было найдено и идентифицировано.







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