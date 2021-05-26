В Подмосковье найдена могила художника Василия Чекрыгина

Андрей Дударев у могилы Василия Чекрыгина © Музей-библиотека Н.Ф. Федорова

3 июня в подмосковном городе Пушкино состоится тожественное открытие недавно обнаруженной могилы художника русского авангарда Василия Николаевича Чекрыгина (1897-1922).

«Чекрыгин — это тот, кто рисовал первую книгу стихов Маяковского "Я" (1913), а затем в 1921 году создал вместе с Сергеем Романовичем и Львом Жегиным союз художников и поэтов "Маковец" с его лозунгом "Искусство — жизнь", — говорится в сообщении Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова. — Одновременно с этим, читая Федорова, Чекрыгин задумал построить и расписать "Собор Воскрешающего музея". Для этого монументального ансамбля размером со всю планету, и что там, с весь космос, Чекрыгин успел на рубеже 1921/22 годов набросать более 300 угольных эскизов, объединенных в серию "Воскрешение мертвых"».

Художник трагически погиб 3 июня 1922 года, а в 1932 году Боголюбское кладбище, на котором его похоронили, было стерто с лица земли. Последние несколько лет поисками могилы занимался пушкинский краевед, священник Андрей Дударев. 5 мая его усилия увенчались успехом — захоронение Василия Чекрыгина было найдено и идентифицировано.

Сейчас могила восстановлена в первоначальном виде по фотографии 1922 года.

Церемония открытия начнется в 13:00, а в 15:00 в Музее-даче Владимира Маяковского (Пушкино, Акулова гора, д. 7) пройдет круглый стол, в котором примут участие ведущие исследователи биографии и наследия Василия Чекрыгина и русского авангарда из Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Государственного музея В.В. Маяковского, Российской академии художеств, авторы «Энциклопедии русского авангарда», писатели, историки, деятели культуры. Они будут говорить об уникальности и значении творчества Чекрыгина, о мемориальных и художественных инициативах к 100-летию памяти художника, которое будет отмечаться в 2022 году.

Сбор гостей в 12:00 на станции «Пушкино» (по ходу движения поезда выход налево на западную сторону города на маршрутную остановку). На пути к могиле художника состоится пешая экскурсия по литературным достопримечательностям Пушкино, которую проведет Андрей Дударев.







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