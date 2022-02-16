Политехнический музей и «Яндекс» запустили конкурс science-art проектов

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Политехнический музей при участии компании «Яндекс» проводит открытый всероссийский конкурс проектов научно-технологического искусства STArt (Science.Technology.Art) с призовым фондом 10 млн рублей.
Как сообщает сайт Политехнического музея, в конкурсе могут принять участие все, кому уже исполнилось 18 лет и кто интересуется современной научно-технологической повесткой и исследованиями в области взаимодействия человека и технологий.
Какой будет наша жизнь через 50 лет? Станут ли роботы выполнять за людей всю работу? Смогут ли заменить человека даже в общении? Упростят ли они нашу жизнь или восстанут против людей? Что если истинное развитие заключается не в усовершенствовании вспомогательных технологий, а в расширении собственных способностей?
Организаторы конкурса STArt предлагают художникам, ученым и исследователям обратиться к одному из сценариев будущего — мирному или тревожному — и создать собственные картины завтрашнего дня.
Заявки принимаются до 20 апреля, возможно как индивидуальное участие в конкурсе, так и участие в составе команд. Победители будут названы 8 июня, их проекты будут выставлены на площадках Политехнического музея или его партнеров.
Определит победителей экспертный совет, в который входят ведущие ученые, художники и специалисты в области современного искусства — всего более 25 человек.
Призовой фонд в размере 10 000 000 рублей предоставляет компания ООО «Яндекс». Победители конкурса получат на реализацию своих арт-объектов денежный грант до 500 000 рублей.
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