Умерла Елена Суриц

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Сегодня, 15 февраля, в возрасте 92 лет умерла литературный переводчик Елена Суриц.
Об этом сообщила переводчик Ольга Варшавер.
Елена Александровна Суриц родилась в 1929 году, окончила филологический факультет МГУ. Переводила прозу и драматургию с английского, немецкого, французского, шведского, норвежского и датского языков.
В переводе Елены Суриц публиковались произведения Джонатана Свифта, Джейн Остин, Мэри Шелли, Хораса Уолпола, Вальтера Скотта, Шарлотты Бронте, Эдгара По, Александра Дюма (отца), Чарльза Диккенса, Томаса Пикока, О. Генри, Оскара Уайльда, Редьярда Киплинга, Гилберта Честертона, Вирджинии Вулф, Томаса Вулфа, Уильяма Батлера Йейтса, Лесли Поулза Хартли, Уильяма Голдинга, Сэмюэла Беккета, Дилана Томаса, Джорджа и Уидона Гроссмит, Мюриэл Спарк, Берил Бейнбридж, Джона Бэнвилла, Джона Стейнбека, Трумена Капоте, Джона Диксона Карра, Бернарда Маламуда, Сола Беллоу, Райнера Рильке, Стефана Цвейга, Петера Бикселя, Эжена Ионеско, Августа Стриндберга, Кнута Гамсуна, Карен Бликсен, Пера Лагерквиста, Тарьейа Весоса и других авторов, сценарии Ингмара Бергмана, стихотворения Л. Энглунда, скандинавские сказки. Многие из этих переводов были первыми переводами произведений этих авторов на русский язык.
Лауреат премий «Инолит» (1994, 2010), премии Британского Совета «Единорог и лев» (2007), премии «Мастер» гильдии «Мастера литературного перевода» (2007).
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