Некрасовка запускает лекторий, посвященный XIX веку

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15 февраля в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве состоится первая лекция нового курса «Совпадения с прекрасной эпохой», который расскажет о XIX веке.
«Лекторий про частности "прекрасного столетия" — мира двухсотлетней давности», — говорится в описании курса на сайте Некрасовки.
«XIX век — довольно отдаленная историческая эпоха, — пишут организаторы лектория. — Кажется, что за 200 лет жизнь изменилась практически полностью. Глянцевые картинки современных журналов показывают шокирующие фотографии полуторавековой давности, обнажающие пропасть между современностью и временем 18XX. Однако мы ближе XIX веку, чем может показаться на первый взгляд: современная корпоративная культура, городская среда, общественный транспорт, журналы, мода, литература складывались именно тогда».
Расписание:
15 февраля — Лекция «Мимесис в жизни и искусстве»
Лектор: Сергей Зенкин, литературовед, переводчик с французского языка, доктор филологических наук
17 февраля — Лекция «Конфликтная мода: из истории корсетов и женских брюк
Лектор: Ольга Вайнштейн, историк моды и литературы, автор книги «Денди», доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник РГГУ
24 февраля — Лекция «Денди: от модерна к метамодерну и дальше»
Лектор: Вадим Ветерков, историк моды, соредактор канала «Бахчисарайские гвоздики»
9 марта — Дискуссия «Темная изнанка городов»
Участники дискуссии: Александр Вилейкис, философ, руководитель отдела культурно-просветительских проектов и программ Центральной библиотеки имени Н.А. Некрасова и Полина Ханова, философ, кандидат философских наук, преподаватель философского факультета МГУ
Начало лекций и дискуссии в 19:00, они будут проходить в Арт-пространстве на 2-м этаже библиотеки. Вход бесплатный по предварительной регистрации.
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