Некрасовка запускает лекторий, посвященный XIX веку

Шарль Марвиль. Проезд Сен-Гийом (в направлении улицы Ришелье; первый округ Парижа). 1863-1865. Альбуминовый отпечаток с коллодионного негатива © Joy of Giving Something, Inc.

15 февраля в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве состоится первая лекция нового курса «Совпадения с прекрасной эпохой», который расскажет о XIX веке.

«Лекторий про частности "прекрасного столетия" — мира двухсотлетней давности», — говорится в описании курса на сайте Некрасовки.

«XIX век — довольно отдаленная историческая эпоха, — пишут организаторы лектория. — Кажется, что за 200 лет жизнь изменилась практически полностью. Глянцевые картинки современных журналов показывают шокирующие фотографии полуторавековой давности, обнажающие пропасть между современностью и временем 18XX. Однако мы ближе XIX веку, чем может показаться на первый взгляд: современная корпоративная культура, городская среда, общественный транспорт, журналы, мода, литература складывались именно тогда».

Расписание:



Начало лекций и дискуссии в 19:00, они будут проходить в Арт-пространстве на 2-м этаже библиотеки. Вход бесплатный по предварительной регистрации.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU