В ДК Рассвет откроется лекторий InLiberty

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23 февраля проект InLiberty в партнерстве с сервисом аудиокниг Storytel запускает серию публичных лекций в московском пространстве ДК Рассвет. В проекте примут участие российские ученые и публичные интеллектуалы.

Лекции будут проводиться раз в месяц, расписание и темы ближайших лекций приводятся на сайте InLiberty.

Как мы думаем о настоящем и будущем, чего боимся и на что можем надеяться? Каким наше сегодня выглядит через экономическую оптику и как устроена взаимосвязь между политикой и экономикой? Куда делись утопические проекты и почему человечество перестало перепридумывать устройство общества? Что такое достоинство и как наши представления о норме человеческого существования менялись в истории и меняются сегодня? Почему мифы по-прежнему владеют нашими умами — несмотря на, казалось бы, абсолютное торжество рационализма?

Первые участники лектория — экономист Константин Сонин, активист Вера Шенгелия, антрополог Александра Архипова, историк архитектуры Григорий Ревзин.

Партнер лектория — Storytel, один из крупнейших подписных сервисов аудио и электронных книг в мире.







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