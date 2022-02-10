Группа Pompeya перевыпустила дебютный альбом

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12 февраля в Found Record Store & Pizzeria на пятом этаже универмага «Цветной» в центре Москвы начнется продажа пластинки «Tropical» — первого альбома инди-поп-группы Pompeya.
Об этом сообщает инстаграм Found Record Store & Pizzeria.
С момента выхода альбома прошло 10 лет. «В честь юбилея одного из лучших, по нашему мнению (и мнению "Афиши") российских альбомов, ребята впервые выпустили лимитированный тираж пластинки, которая теперь будет продаваться в Found Records», — говорится в сообщении.
На вечере будет возможность купить пластинку, встретиться с участниками группы и получить автограф.
Диджейское сопровождение — Денис Агафонов.
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