Группа Pompeya перевыпустила дебютный альбом

12 февраля в Found Record Store & Pizzeria на пятом этаже универмага «Цветной» в центре Москвы начнется продажа пластинки «Tropical» — первого альбома инди-поп-группы Pompeya.

Об этом сообщает инстаграм Found Record Store & Pizzeria.

С момента выхода альбома прошло 10 лет. «В честь юбилея одного из лучших, по нашему мнению (и мнению "Афиши") российских альбомов, ребята впервые выпустили лимитированный тираж пластинки, которая теперь будет продаваться в Found Records», — говорится в сообщении.

На вечере будет возможность купить пластинку, встретиться с участниками группы и получить автограф.

Диджейское сопровождение — Денис Агафонов.







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