Российский мультфильм номинирован на премию «Оскар»

Кадр из фильма «Боксбалет» © Предоставлено пресс-службой телекомпании СТВ

Сегодня, 8 февраля, Академия кинематографических искусств и наук США объявила номинантов премии «Оскар». В категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» номинирован «Боксбалет» российского режиссера Антона Дьякова, проект анимационной студии «Мельница» и кинокомпании СТВ.

На «Оскар» в этой категории также претендуют фильмы из Великобритании, Испании, Канады и Чили.

В основных категориях на премию номинированы:

Лучший фильм

«Белфаст» (Belfast, Великобритания, 2021), реж. Кеннет Брана

«CODA: Ребенок глухих родителей» (CODA, США-Франция-Канада, 2020), реж. Сиана Хедер

«Не смотрите наверх» (Don't Look Up, США, 2021), реж. Адам Маккей

«Сядь за руль моей машины» (Drive My Car / Doraibu mai ka, Япония, 2021), реж. Рюсукэ Хамагути

«Дюна» (Dune: Part One, США-Канада-Венгрия, 2021), реж. Дени Вильнев

«Король Ричард» (King Richard, США, 2021) Рейнальдо Маркуса Грина.

«Лакричная пицца» (Licorice Pizza, Канада-США, 2021), реж. Пол Томас Андерсон

«Аллея кошмаров» (Nightmare Alley, США-Мексика-Канада, 2021), реж. Гильермо дель Торо

«Власть пса» (The Power of the Dog, Великобритания-Канада-Австралия-Новая Зеландия, 2021), реж. Джейн Кэмпион

«Вестсайдская история» (West Side Story, США, 2021), реж. Стивен Спилберг



Лучшая актриса

Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй» / The Eyes of Tammy Faye, реж. Майкл Шоуолтер)

Оливия Колман («Незнакомая дочь» / The Lost Daughter, реж. Мэгги Джилленхол)

Пенелопа Крус («Параллельные матери» / Madres paralelas, реж. Педро Альмодовар)

Николь Кидман («Быть Рикардо» / Being the Ricardos, реж. Аарон Соркин)

Кристен Стюарт («Спенсер» / Spencer, реж. Пабло Ларраин)



Лучший актер

Хавьер Бардем («Быть Рикардо»)

Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)

Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!» / Tick, Tick... Boom!, реж. Лин-Мануэль Миранда)

Уилл Смит («Король Ричард»)

Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета» / The Tragedy of Macbeth, реж. Джоэл Коэн)



Лучший режиссер

Кеннет Брана («Белфаст»)

Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)

Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)



Лучший иностранный полнометражный игровой фильм

«Сядь за руль моей машины» (Япония)

«Побег» (Flugt, 2021), реж. Йонас Поэр Расмуссен (Дания)

«Рука бога» (È stata la mano di Dio, 2021), реж. Паоло Соррентино (Италия)

«Лунана: Як в классной комнате» (Lunana: A Yak in the Classroom, 2019), реж. Паво Чойнинг Доржи (Бутан)

«Худший человек на свете» (Verdens verste menneske, 2021), реж. Йоаким Триер (Норвегия)



Полностью список номинантов приводится на сайте премии «Оскар». Церемония награждения лауреатов 94-го сезона премии пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.







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