Российский мультфильм номинирован на премию «Оскар»

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Публикация Александра Авербуха8 февраля 20221028
Сегодня, 8 февраля, Академия кинематографических искусств и наук США объявила номинантов премии «Оскар». В категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» номинирован «Боксбалет» российского режиссера Антона Дьякова, проект анимационной студии «Мельница» и кинокомпании СТВ.
На «Оскар» в этой категории также претендуют фильмы из Великобритании, Испании, Канады и Чили.
В основных категориях на премию номинированы:
Лучший фильм
Лучшая актриса
Лучший актер
Лучший режиссер
Лучший иностранный полнометражный игровой фильм
Полностью список номинантов приводится на сайте премии «Оскар». Церемония награждения лауреатов 94-го сезона премии пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.
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