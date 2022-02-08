 
18:31 8 февраля 2022Новости
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Российский мультфильм номинирован на премию «Оскар»

News_detailed_pictureКадр из фильма «Боксбалет»© Предоставлено пресс-службой телекомпании СТВ

Сегодня, 8 февраля, Академия кинематографических искусств и наук США объявила номинантов премии «Оскар». В категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» номинирован «Боксбалет» российского режиссера Антона Дьякова, проект анимационной студии «Мельница» и кинокомпании СТВ.

На «Оскар» в этой категории также претендуют фильмы из Великобритании, Испании, Канады и Чили.

В основных категориях на премию номинированы:

Лучший фильм

  • «Белфаст» (Belfast, Великобритания, 2021), реж. Кеннет Брана
  • «CODA: Ребенок глухих родителей» (CODA, США-Франция-Канада, 2020), реж. Сиана Хедер
  • «Не смотрите наверх» (Don't Look Up, США, 2021), реж. Адам Маккей
  • «Сядь за руль моей машины» (Drive My Car / Doraibu mai ka, Япония, 2021), реж. Рюсукэ Хамагути
  • «Дюна» (Dune: Part One, США-Канада-Венгрия, 2021), реж. Дени Вильнев
  • «Король Ричард» (King Richard, США, 2021) Рейнальдо Маркуса Грина.
  • «Лакричная пицца» (Licorice Pizza, Канада-США, 2021), реж. Пол Томас Андерсон
  • «Аллея кошмаров» (Nightmare Alley, США-Мексика-Канада, 2021), реж. Гильермо дель Торо
  • «Власть пса» (The Power of the Dog, Великобритания-Канада-Австралия-Новая Зеландия, 2021), реж. Джейн Кэмпион
  • «Вестсайдская история» (West Side Story, США, 2021), реж. Стивен Спилберг


Лучшая актриса

  • Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй» / The Eyes of Tammy Faye, реж. Майкл Шоуолтер)
  • Оливия Колман («Незнакомая дочь» / The Lost Daughter, реж. Мэгги Джилленхол)
  • Пенелопа Крус («Параллельные матери» / Madres paralelas, реж. Педро Альмодовар)
  • Николь Кидман («Быть Рикардо» / Being the Ricardos, реж. Аарон Соркин)
  • Кристен Стюарт («Спенсер» / Spencer, реж. Пабло Ларраин)


Лучший актер

  • Хавьер Бардем («Быть Рикардо»)
  • Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
  • Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!» / Tick, Tick... Boom!, реж. Лин-Мануэль Миранда)
  • Уилл Смит («Король Ричард»)
  • Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета» / The Tragedy of Macbeth, реж. Джоэл Коэн)


Лучший режиссер

  • Кеннет Брана («Белфаст»)
  • Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
  • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
  • Джейн Кэмпион («Власть пса»)
  • Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)


Лучший иностранный полнометражный игровой фильм

  • «Сядь за руль моей машины» (Япония)
  • «Побег» (Flugt, 2021), реж. Йонас Поэр Расмуссен (Дания)
  • «Рука бога» (È stata la mano di Dio, 2021), реж. Паоло Соррентино (Италия)
  • «Лунана: Як в классной комнате» (Lunana: A Yak in the Classroom, 2019), реж. Паво Чойнинг Доржи (Бутан)
  • «Худший человек на свете» (Verdens verste menneske, 2021), реж. Йоаким Триер (Норвегия)


Полностью список номинантов приводится на сайте премии «Оскар». Церемония награждения лауреатов 94-го сезона премии пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.



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