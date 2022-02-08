«Смена» запустила лейбл

Бабушкины письма
Публикация Александра Авербуха8 февраля 20221028
Казанский Центр современной культуры «Смена» открыл собственный музыкальный лейбл и выпустил три релиза.
Как сообщает пресс-служба Центра современной культуры «Смена», лейбл будет заниматься архивированием и продвижением музыкальных проектов, реализованных в «Смене» или при ее активной поддержке и участии.
«С момента создания мы занимаемся десятками направлений, а музыка — одно из самых важных из них. Результаты творческих резиденций, проектов в области современного искусства и другие визуальные проекты, архивируются в виде серии книг, газет и каталогов выставок. Проекты, связанные со звуком до этого момента никак не фиксировались. Лейбл закрывает этот пробел и открывает доступ к нашим музыкальным и саунд-арт проектам», — говорится в сообщении.
Три первых релиза «Смены» уже доступны на всех стриминговых сервисах и выпущены лимитированным тиражом на компакт-дисках:
Vatannar — Live at КЦ «Дом»
Проект Vatannar — результат творческой коллаборации казанского дуэта Djinn City, немецкого музыканта Гвидо Мёбиуса, тувинского композитора Сугдэра Лудупа и Фольклорного ансамбля Казанской консерватории, спродюсированный «Сменой» в рамках фестиваля «Родина-Сеть». На альбоме записано живое выступления в Культурном центре «Дом» в Москве в рамках шоукейс-фестиваля Moscow Music Week.
KGXXX: Dmitri Kourliandski and Andrey Guryanov — Live at «Угол»
Запись концерта экспериментального электронного дуэта Дмитрия Курляндского и Андрея Гурьянова, который должен был пройти на Зимнем книжном фестивале в 2017 году, был отменен, но все-таки состоялся в 2018 году в театральной лаборатории «Угол».
Александр Зайцев — Фрагменты
Изданные композиции были представлены в Национальной библиотеке Республики Татарстан в качестве звукового оформления к Зимнему книжному фестивалю 2020 года. Автор саундтрека — композитор, участник группы «Елочные игрушки», экс-участник проектов 2H Company и СБПЧ Александр Зайцев.
Купить диски (300 рублей) можно в книжных магазинах «Смена» и магазине виниловых пластинок «Сияние».
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