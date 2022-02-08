Более ста фильмов покажут на фестивале «Дух огня»

Бабушкины письма
Публикация Александра Авербуха8 февраля 20221031
С 22 по 28 февраля в Ханты-Мансийске пройдет международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». На нем будут представлены более 100 фильмов из 20 стран.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных и внешних связей Югры, в этом году проводятся одновременно 19-й и 20-й фестивали «Дух огня».
В международном конкурсе 19-го фестиваля участвуют фильмы из Великобритании, Израиля, Индии, Испании, Китая, Кот Д’Ивуара, России и Филиппин, в международном конкурсе 20-го фестиваля — фильмы из Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, России, США и Франции.
По словам исполнительного директора «Духа огня» Ирины Фокиной, работа по подготовке к проведению фестиваля находится на финальной стадии.
Сегодня, 8 февраля, «Дух огня» объявил культурную программу. В нее вошли рок-опера «КарамазоВЫ» с Анастасией Стоцкой и Теоной Дольниковой, спектакль «Недолгое счастье Ювана» в исполнении артистов Театра наций, премьера концерта «Песни кино» и музыкальный квартирник в исполнении артистов «Югра-Классик», участников и гостей фестиваля, поэтический вечер «Евгений Онегин» с участием Дмитрия Дюжева и Концертного оркестра Югры, на красной дорожке впервые будет показано дефиле костюмов сериала «Иван Грозный».
Также организаторы готовят детскую кинопрограмму «Твое кино», спецпоказы, мастер-классы, творческие встречи и кинолаборатории с гостями и участниками фестиваля. Билеты скоро поступят в продажу на сайте концертно-театрального центра «Югра-Классик».
Фестиваль «Дух огня» проводится при поддержке правительства Югры
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