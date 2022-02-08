Ник Кейв и Oxxxymiron выступят на фестивале «Боль-2022»

© Анна Ульянова

С 16 по 19 июня в Москве после двухлетнего перерыва пройдет фестиваль независимой музыки «Боль». В первой волне участников около 70 сольных исполнителей и групп из разных стран, среди хедлайнеров Nick Cave & The Bad Seeds и Oxxxymiron.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, его площадкой впервые станет территория Шарикоподшипникового завода на Дубровке.

Продажа билетов на «Боль-2022» открыта на сайте фестиваля. Все приобретенные абонементы на фестивали «Боль-2020» и «Боль-2021», которые были отменены из-за пандемии, остаются действительными на все дни «Боли-2022».

Помимо Nick Cave & The Bad Seeds на фестиваль приедут King Krule (Великобритания), BadBadNotGood (Канада), Viagra Boys (Швеция), Beak> (Великобритания), Giant Swan (Великобритания), Black Country, New Road (Великобритания), Gilla Band (Ирландия), Squid (Великобритания), Crack Cloud (Канада), Genesis Owusu (Гана-Австралия), Okmalumkoolkat (ЮАР) и другие иностранные артисты.

Рэпер Oxxxymiron выступит на «Боли» впервые. Также в числе российских участников фестиваля «АукцЫон», «Вежливый отказ», «Буерак», «Труд», «Электрофорез», «НОМ», Kedr Livanskiy, Сюзанна и «АИГЕЛ».

Список артистов будет пополняться.







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