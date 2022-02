Умер Джордж Крам

© Becky Starobin / Bridge Records

6 февраля в возрасте 92 лет умер американский композитор Джордж Крам.

Об этом сообщает The New York Times.

Джордж Крам родился в 1929 году в Чарлстоне, штат Западная Виргиния, учился в местном музыкальном колледже, в 1952 году получил степень магистра музыки в Университете Иллинойса, в 1959 году — степень доктора музыки в Мичиганском университете.

Много лет преподавал различные музыкальные дисциплины — в колледже в Виргинии, в Университете Колорадо, в Пенсильванском университете, где среди его учеников были Дженнифер Хигдон и Освальдо Голихов.

Сочинять музыку Джордж Крам начал еще ребенком. В юности испытал влияние Антона Веберна, позднее выработал собственный композиторский стиль, став приверженцем «технического расширения» возможностей музыки, графического оформления партитур, инструментального театра.

В своем творчестве композитор обращался к рождественским кэрол и средневековым органумам, модальности и атональности, приемам баховского контрапункта и тембровым находкам музыки ХХ века, развивал приемы цитирования, полистилистики и коллажа, использовал додекафонию, сонорику, стереофонию. Автор оркестровых, камерно-инструментальных, фортепианных, вокальных и хоровых произведений. К числу наиболее известных работ Джорджа Крама относятся песенный цикл «Вечные голоса детей» (Ancient Voices of Children, 1970), струнный квартет «Черные ангелы» (Black Angels, 1971), фортепианный цикл «Макрокосмос» (Makrokosmos, 1972–1979).

Лауреат многих наград, в том числе Пулитцеровской премии (1968, за оркестровую сюиту «Echoes of Time and the River») и премии «Грэмми» в номинации «Лучшая современная классическая композиция» (2000, за произведение «Star-Child»).







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU