Умерла Валентина Полухина

Бабушкины письма
Публикация Александра Авербуха8 февраля 20221028
Сегодня, 8 февраля, в возрасте 85 лет умерла литературовед, исследователь творчества Иосифа Бродского Валентина Полухина.
Об этом сообщается на ее странице в фейсбуке.
Валентина Платоновна Полухина (до замужества — Борисова) родилась в 1936 году под Кемерово в семье ссыльных, окончила Тульский педагогический институт (1959) и аспирантуру МГУ (1971), преподавала русский язык в Университете дружбы народов в Москве, в 1973 году эмигрировала из СССР.
Жила в Великобритании, работала в Килском университете, в 1986 году защитила там докторскую диссертацию, на протяжении многих лет была профессором, затем почетным профессором.
В 1977 году в Лондоне познакомилась с Иосифом Бродским, с 1979 года публиковала исследования и материалы, посвященные его жизни и творчеству. Автор монографии «Иосиф Бродский: Поэт для нашего времени» (Joseph Brodsky: A Poet for our Time, 1989), составитель сборников «Бродский глазами современников» (1992) и «Иосиф Бродский. Книга интервью» (2011), собрания научных статей «Поэтика и эстетика Бродского» (Brodsky's Poetics and Aesthetics, 1990; совместно с Л. Лосевым).
К 75-летию со дня рождения Иосифа Бродского Валентина Полухина подготовила к изданию фундаментальную антологию посвященных поэту лучших стихотворений, отрывков воспоминаний и других работ почти двухсот отечественных и зарубежных авторов.
Благодаря поддержке и финансовому содействию Валентины Полухиной в 1993 году началась деятельность российского издательства «АРГО-РИСК», специализирующегося на издании новейшей русской поэзии. В 1995 году Валентина Полухина создала Фонд русских поэтов, организовавший приглашение в университеты Великобритании более ста поэтов из России.
Центр современной литературы и издательский проект «Русский Гулливер» по инициативе Валентины Полухиной приступили к публикации стихов современных английских поэтов в переводах на русский язык.
Совместно с мужем, переводчиком Дэниелом Вайсбортом, составила антологию «Современные русские поэтессы» (An anthology of contemporary Russian women poets, 2005).
Была награждена Медалью А.К. Бенсона (Великобритания, 2014) и Медалью Пушкина (Россия, 2018).
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