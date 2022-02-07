Пушкинский музей создаст музыкальную коллекцию

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В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) начинает создаваться коллекция произведений современных композиторов.
Об этом сегодня, 7 февраля, сообщила журналистам директор ГМИИ Марина Лошак, передает ТАСС.
По ее словам, в коллекцию войдут произведения, связанные с музеем и его программами.
«Мы собираем самое разное искусство, и музыка в нашем музее занимает практически такое же место, как визуальное искусство. Мне очень хочется, чтобы мы именно в этом году начали собирать коллекцию музыкальных произведений, которые заказываем как музей. Темы этих произведений связаны с музеем: экспонат ли, выставка ли, атмосфера ли», — рассказала Марина Лошак.
Она добавила, что в будущем планируется регулярно пополнять коллекцию.
Ранее пресс-служба ГМИИ сообщила, что концертный сезон 2022 года в музее будет посвящен «живой и забытой классике».
«Выбранная тема позволила соединить в программах имена выдающихся композиторов и их талантливых современников, оказавшихся в тени гениев, вспомнить о сочинениях знаменитых музыкантов, выпавших из репертуара исполнителей, а также отдать должное мало изученным жанрам русской музыки и целым забытым композиторским династиям», — отметили в пресс-службе.
В Мемориальной квартире Святослава Рихтера в марте откроется обновленная экспозиция, а в октябре — выставка «Святослав Рихтер. Театральный роман», продолжится семейный абонемент «Слово. Музыка. Игра», возобновится работа Литературно-музыкальной гостиной. Среди участников концертов Алексей Любимов, Александр Гиндин, Людмила Берлинская и Артур Ансель, Мона Хаба и Михаил Дубов, Петр Лаул, Петр Айду, Полина Осетинская, Лукас Генюшас и Анна Генюшене, Михаил Мордвинов, Роман Минц, Марина Катаржнова, Елена Ревич, Александр Тростянский, Никита Борисоглебский, Руст Позюмский, Павел Романенко, Андрей Усов, Сергей Полтавский, Евгений Румянцев, Яна Иванилова, Мария Остроухова, Алиса Тен, Максим Сажин, Михаил Безносов, Мария Федотова, Григорий Кротенко, Московский ансамбль современной музыки, Rusquartet, Classica Plus, солисты оркестра Pratum Integrum и камерного оркестра «Виртуозы Москвы».
Кроме того, отдел музыкальной культуры ГМИИ готовит 42-й Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» к выставке «Век Арчимбольдо» и фестиваль молодых звезд российской исполнительской школы «Стайеры», который пройдет в музее уже в третий раз в январе 2023 года.
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