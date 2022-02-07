Марк Минковски и «Музыканты Лувра» выступят в Москве

© Bertrand Pichène

9 февраля в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве состоится концерт оркестра «Музыканты Лувра» под управлением Марка Минковского и баритона Тома Долье.

Об этом сообщает пресс-служба Московской филармонии.

В программе концерта «Воображаемая симфония с голосом», составленная из фрагментов оперной и балетной музыки Жан-Филиппа Рамо.

«Предыдущий визит "Музыкантов Лувра" и Марка Минковски в Москву имел необыкновенный успех у публики и прессы; новые выступления артистов на сцене Московской филармонии с тех пор планировались неоднократно, но переносились ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Нынешний приезд музыкантов — одно из ключевых событий столичного филармонического сезона», — отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что в течение следующих нескольких дней Марк Минковски планирует работать с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром, за пультом которого даст два концерта в Москве: 14 февраля в Концертном зале имени С.В. Рахманинова и 15 февраля в Зале Чайковского прозвучат Шестая симфония Бетховена и две сюиты из музыки к драме «Арлезианка» Бизе.







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