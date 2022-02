Signal 2022 объявил первых участников

Музыканты из Австралии, Великобритании, Германии, России, США и Франции вошли в первую волну участников фестиваля Signal 2022, который состоится 18-21 августа в Никола-Ленивце (Калужская область).

Об этом сообщает телеграм-канал фестиваля Signal.

Икона берлинского техно Ellen Allien, создательница BPitch Control, монолейбла UFO Inc., а также многодневных рейвов «We Are Not Alone» вошла в лайнап основной сцены Signal.

Программу сцены Mobius откроет американец Evan Baggs. На сцене Meadow выступят Coucou Chloe (Франция), IC3PEAK (Россия), Partiboi69 (Австралия) и Bruce (Великобритания).

Одной из новых фестивальных сцен станет «Родня». Первый из объявленных участников — Ion Ludwig (Германия).

«Интерес к музыканту не ослабевает со времени выхода его первого альбома на Resopal Schallware. Йон действует очень активно: несколько альбомов подряд в 2019–2020 годах, цепочка релизов (Toi Toi Musik, Unanim, Metereze), эффектное появление в лайнапах Sunwaves и голландского VBX», — отмечают организаторы фестиваля.

Кроме того, с первого дня фестиваля начнут работу сцены Mobius и Prizma — ее старт курирует Vlada (Россия-Германия).

Билеты на Signal 2022 уже продаются на сайте фестиваля.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU