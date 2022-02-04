В Петербурге установят знак «Последнего адреса» деда Довлатова

Исаак Мечик, фото послано из действующей армии 23 февраля 1916 года © «Бессмертный барак»

13 февраля в Петербурге по адресу Днепропетровская улица, дом 3 будет установлена табличка проекта «Последний адрес» в память об Исааке Мечике, деде Сергея Довлатова.

К моменту ареста 56-летний Исаак Моисеевич Мечик работал комендантом общежития зеркальной фабрики в Ленинграде, но за всю свою жизнь сменил множество занятий: занимался виноделием, строил Китайско-Восточную железную дорогу, воевал в Первую мировую войну, прокладывал трамвайные рельсы.

В октябре 1937 года он был арестован, а в январе 1938 года расстрелян по обвинению в шпионаже и контрреволюционной деятельности.

Сергей Довлатов посвятил Исааку Мечику первую главу сборника «Наши».

«Через двадцать лет отец стал хлопотать насчет реабилитации. Деда реабилитировали за отсутствием состава преступления. Спрашивается, что же тогда присутствовало? Ради чего прервали эту нелепую и забавную жизнь?..»







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