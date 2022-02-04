Умер Юрий Манн

© Евгения Давыдова

Сегодня, 4 февраля, в возрасте 92 лет умер литературовед Юрий Манн.

Об этом сообщает Отдел русской классической литературы Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН).

«Ушел из жизни всемирно известный специалист по русскому романтизму и творчеству Н.В. Гоголя, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических наук Юрий Владимирович Манн. Коллеги выражают искренние соболезнования. О времени и месте прощания будет сообщено позднее», — говорится в сообщении.

Юрий Владимирович Манн родился в 1929 году в Москве, окончил филологический факультет МГУ (1952), кандидат филологических наук (1964, тема диссертации «Творческий метод Белинского»), доктор филологических наук (1973, тема диссертации «Реализм Гоголя и проблемы гротеска»).

Печатался с 1954 года. Автор более двухсот работ, главный редактор академического Полного собрания сочинений и писем Н.В. Гоголя в 23 томах. Основные работы Юрия Манна посвящены творчеству Н.В. Гоголя, русской литературе и критике XIX века.

Сотрудник ИМЛИ с 1964 года. Профессор кафедры истории русской литературы историко-филологического факультета РГГУ (1997), заслуженный профессор РГГУ (2008). Член редколлегий журналов «Вопросы литературы» и «Научное обозрение: гуманитарные исследования».

Лауреат премии А.М. Шанявского (2008) и премии Н.В. Гоголя (2009).







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