 
12:22 4 февраля 2022Новости
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Издательство Ad Marginem организует международный литературный фестиваль

News_detailed_picture© Контур 2021/Kontur 2022

Писатели, редакторы и критики из России, Великобритании и Норвегии примут участие в Первом Международном фестивале «Контур», который проведет с 4 по 6 февраля независимое нон-фикшн издательство Ad Marginem. Фестиваль пройдет в формате онлайн- и офлайн-встреч в пространстве Дома культуры «ГЭС-2» в Москве.

Первая сессия проекта состоялась в декабре на книжной ярмарке non/fiction. Февральская сессия, подготовленная совместно с командой Дома культуры «ГЭС-2», посвящена поиску новой литературы.

В программе фестиваля выступления и круглые столы, на которых будут обсуждаться контур литературы сегодня, ее новые жанровые формы, а также взаимодействие с современным обществом.

«"Контур" — это экспериментальный проект по созданию нового международного литературного фестиваля в России. Современная литература нуждается в медиации, обсуждении и репрезентации ее агентности на принципиально новом уровне, оторванном от старого представления литературы как индустрии печатного станка, где писатель обладает особым статусом, обычно подкрепленным сопутствующей его появлению книжной ярмаркой, автограф-сессией и прочими архаическими практиками иерархизации, — говорится в сообщении организаторов фестиваля. — Нам интересно исследовать, как развивается сегодня литература и как меняются механизмы ее воздействия на публику, научиться задавать новые вопросы художественным текстам, а также организовать новую площадку диалога и взаимодействия читателей с текстами».

Среди участников фестиваля:

  • Оливия Лэнг — писательница, автор бестселлера «Одинокий город», автофикшен-романа «Crudo»
  • Рейчел Каск — писательница, автор трилогии «Контур», сборника эссе «Coventry», романа «Second Place» и других книг художественной прозы и автобиографических очерков
  • Эми Липтрот — писательница, автор книги «Выгон»
  • Лонг Литт Вун — антрополог и член Норвежской микологической ассоциации, автор книги «Путь через лес. О грибах и скорби».
  • Оксана Васякина — поэтесса, писательница, лауреат премии «Лицей» первой степени, автор книг «Ветер ярости» (АСТ, 2019) и «Рана» (НЛО, 2021)
  • Лев Данилкин — писатель, лауреат премии «Большая книга».
  • Лера Конончук — критик, автор текстов и лекций об искусстве и культуре.
  • Михаил Котомин — генеральный директор издательства Ad Marginem, продюсер литературного фестиваля «Контур»
  • Юлия Панкратова — журналист, искусствовед, автор YouTube-канала Oh! My Art.
  • Анастасия Бурмистрова – журналистка, книжная обозревательница.
  • Клэм Маклауд — журналистка, редактор и издатель литературного журнала WORMS (Великобритания)
  • Арина Бойко — автор, соосновательница литературного журнала «Незнание» и автофикшен-энтузиастка.
  • Светлана Лукьянова — соосновательница женских писательских курсов «Write Like a Grrrl» в России и издательства No Kidding Press


Кроме того, в рамках «Контура» выпускается одноименная газета, которая продолжает инициированный фестивалем диалог о литературе. Первый номер газеты вышел в декабре 2021 года, второй подготовлен специально к основной программе фестиваля «Контур».

Во втором номере публикуются препринты новых книг Оливии Лэнг и Эми Липтрот, а писатели, издатели, литературные критики, кураторы писательских школ пытаются ответить на вопрос, что будет с литературой в будущем. Также в номере интервью с Рейчел Каск о новой нарративности и с Эми Липтрот о ее новой книге «The Instant» (рабочее название — «Момент»).

Газета распространяется бесплатно, ее можно будет взять на мероприятиях в Доме культуры «ГЭС-2», получить вместе с заказом на сайте Ad Marginem и в независимых книжных магазинах-партнерах издательства.

Партнеры фестиваля: Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве, Гёте-Институт в Москве, Агентство норвежской литературы Norla, Центр современной культуры «Смена».
Фестиваль проходит в рамках международной программы UK — Russia Creative Bridge 2021–2022 при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве.



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