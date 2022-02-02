«Седьмая печать» Бергмана выходит в российский прокат

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Сегодня, 3 февраля, компания «Иноекино» выпускает на экраны российских кинотеатров фильм Ингмара Бергмана «Седьмая печать».
Как сообщает сайт компании «Иноекино», прокат приурочен к 65-летию фильма. В 112 кинотеатрах 52 городов от Калининграда до Владивостока будет демонстрироваться копия, отреставрированная Шведским институтом кино, все сеансы пройдут на шведском языке с русскими субтитрами.
«"Седьмая печать" — картина о поиске человеком смысла собственного существования, которой Ингмар Бергман заявил о себе как о большом авторе, — отмечают прокатчики фильма. — Это также и очень личный для режиссера фильм, в котором он обращается к собственным демонам со всеми возможными прямотой и смелостью. Молчание Бога, страх смерти, святость человека — исследуя эти вопросы, Бергман балансирует между, как писал он сам, «детской набожностью и едким рационализмом», сочетает атмосферу надвигающегося ужаса с комическими эпизодами, на равных обращается к Библии и низовой культуре. Оператор Гуннар Фишер создает на экране настоящую визуальную поэзию с выразительными крупными планами и черно-белыми контрастами. Фильм сделал звездой 27-летнего Макса фон Сюдова, которого здесь поддерживает выдающийся актерский состав. "Седьмая печать" — один из тех шедевров мирового кино, которые даже спустя десятилетия не утратили силы своих образов и универсальности высказывания».
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