«Седьмая печать» Бергмана выходит в российский прокат

Сегодня, 3 февраля, компания «Иноекино» выпускает на экраны российских кинотеатров фильм Ингмара Бергмана «Седьмая печать».

Как сообщает сайт компании «Иноекино», прокат приурочен к 65-летию фильма. В 112 кинотеатрах 52 городов от Калининграда до Владивостока будет демонстрироваться копия, отреставрированная Шведским институтом кино, все сеансы пройдут на шведском языке с русскими субтитрами.

«"Седьмая печать" — картина о поиске человеком смысла собственного существования, которой Ингмар Бергман заявил о себе как о большом авторе, — отмечают прокатчики фильма. — Это также и очень личный для режиссера фильм, в котором он обращается к собственным демонам со всеми возможными прямотой и смелостью. Молчание Бога, страх смерти, святость человека — исследуя эти вопросы, Бергман балансирует между, как писал он сам, «детской набожностью и едким рационализмом», сочетает атмосферу надвигающегося ужаса с комическими эпизодами, на равных обращается к Библии и низовой культуре. Оператор Гуннар Фишер создает на экране настоящую визуальную поэзию с выразительными крупными планами и черно-белыми контрастами. Фильм сделал звездой 27-летнего Макса фон Сюдова, которого здесь поддерживает выдающийся актерский состав. "Седьмая печать" — один из тех шедевров мирового кино, которые даже спустя десятилетия не утратили силы своих образов и универсальности высказывания».

«Седьмая печать» (Det sjunde inseglet, Швеция, 1957)

Режиссер: Ингмар Бергман

Автор сценария: Ингмар Бергман

Оператор: Гуннар Фишер

Композитор: Эрик Нурдгрен

В главных ролях: Макс фон Сюдов, Бенгт Экерот, Гуннар Бьёрнстранд, Биби Андерссон



Синопсис: Средневековая Швеция, повсюду свирепствует чума. Рыцарь Антониус Блок возвращается в родные края после долгих лет, проведенных в крестовом походе. Он разочарован в жизни и Боге, но хочет попытаться снова обрести веру и смысл. На пустынном морском берегу Антониуса уже поджидает Смерть, но он просит отсрочку, предлагая сыграть в шахматы: пока продолжается партия, у него есть несколько дней на поиски столь желаемых ответов. Рыцарь и его оруженосец отправляются в путешествие по стране, охваченной предчувствием Судного дня...





Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU