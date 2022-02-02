 
15:33 2 февраля 2022Новости
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Антон Вдовиченко и Аня Кравченко представят свои танцевальные работы в студии «Сдвиг»

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Oh, my God, you are so Russian»© Катя Шелганова

В феврале в петербургской студии перформативных искусств «Сдвиг» пройдут показы танцевальных спектаклей «Oh, my God, you are so Russian» Антона Вдовиченко и «Лики» Ани Кравченко.

5 и 6 февраля Антон Вдовиченко покажет спектакль «Oh, my God, you are so Russian» (медиахудожники — Илона Бородина и Борис Коротецкий, музыка — Антон Полубояринов).
Начало в 20:00, билеты (600 рублей) — здесь.

«Желание сделать эту работу появилось от переживания аффекта, производимого русским языком, в основном песнями, но в которых важнее тексты, чем музыка», — говорится в описании спектакля.

19 и 20 февраля состоятся показы спектакля Ани Кравченко «Лики» (звуковое программирование — Анастасия Толчнева, свет — Саша Скрыпник, стиль — Ирина Маринина).

Начало в 20:00, билеты (600 рублей) — здесь.

«Это работа развивалась долго, танцы в ней вырастали как «странные существа» – возникали в соматическом диалоге с опытом кочевой-городской жизни: модной одеждой, узнаваемой музыкой, поэзией, опытом встреч с другими "странными существами", — рассказывает Аня Кравченко. — В спектакле серия этих существ шествует перед зрительским взглядом, с ироничным предложением читать их в качестве ответов на актуальный для себя вопросы. Мы остаемся в рамках простого договора: зритель — смотрит, я — танцую».


Адрес студии «Сдвиг»: Гражданская улица 13–15, двор Бертгольд, желтая лестница, 4-й этаж



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