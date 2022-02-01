Дмитрий Ренанский назначен программным директором Пермской оперы

© Марина Дмитриева

Сегодня, 1 февраля, программным директором Пермского театра оперы и балета назначен куратор, театровед, музыкальный критик, шеф-редактор раздела «Театр» COLTA.RU Дмитрий Ренанский.

Об этом сообщает пермское издание «Новый компаньон».

Должность программного директора введена в Пермском театре оперы и балета с января 2022 года.

По словам Дмитрия Ренанского, который с ноября 2019 года работал в театре в качестве советника генерального директора, смена статуса для него ничего принципиально не меняет — он по-прежнему будет заниматься стратегическим планированием репертуара и курированием новых оперных постановок. После ухода главного дирижера Артема Абашева Дмитрий Ренанский занимается планированием концертного репертуара Пермской оперы и переговорами с приглашенными дирижерами и солистами.

Дмитрий Ренанский — шеф-редактор раздела «Театр» COLTA.RU, куратор музыкальных программ фонда V–A–C. Помощник художественного руководителя «театра post», сооснователь творческого объединения «Опергруппа» (совместно с Василием Бархатовым и Анной Маховой).

Работал в Михайловском театре и в Театре на Таганке. В качестве консультанта по музыкальной драматургии/драматурга сотрудничал с режиссерами Андрием Жолдаком, Дмитрием Волкостреловым и Маратом Гацаловым. В 2013–2016 годах был заместителем главного режиссера Новой сцены Александринского театра. C 2020 года входит в арт-дирекцию Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория».







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