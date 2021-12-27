Артем Абашев уходит из Пермской оперы

Пименов как осколок
Александра Селиванова о халтуре, интимности и художественном методе самого легкого из вхутемасовцев27 декабря 2021198
10 января оставит свой пост главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев.
Как сообщил Артем Абашев пермскому изданию «Новый компаньон», он уже написал заявление об увольнении.
Причиной решения уйти из театра стали разногласия с его новым генеральным директором Довлетом Анзароковым. При новом руководстве, считает Артем Абашев, страдает музыкальная составляющая, которая, по его мнению, является главной в музыкальном театре. Дирижер обвиняет гендиректора в чрезмерной коммерциализации репертуара и уклоне в сторону драматического театра.
Артем Абашев занимает пост главного дирижера Пермского театра оперы и балета с сезона 2019/2020. С сезона 2017/2018 он также является приглашенным дирижером екатеринбургского театра Урал Опера Балет.
Нового постоянного места работы дирижер пока не нашел: «Я честный музыкант, все силы отдавал выпуску оперы "Фауст", которая далась мне с огромным трудом. Поэтому я не искал себе нового места. Но я надеюсь продолжить сотрудничество с театром Урал Опера Балет в Екатеринбурге, где у меня недавно вышло два спектакля».
P.S. Комментарий генерального директора Пермского театра оперы и балета Довлета Анзарокова:
В последние годы Пермская опера переживает период интенсивного художественного обновления и роста, и в 2022 году мы продолжим планомерно расширять круг артистов, сотрудничество с которыми выводит театр к новым творческим рубежам. Дирижером-постановщиком нашей первой в новом году оперной премьеры станет один из лучших в мире специалистов по русской музыке Михаил Татарников — он будет работать над «Евгением Онегиным» вместе с режиссером Владиславсом Наставшевсом. В июне в нашем театре впервые выступит замечательный молодой дирижер Мигран Агаджанян — «Норму» Винченцо Беллини он выпустит вместе с лауреатом «Золотой маски»-2021 хореографом Максимом Петровым, который дебютирует в качестве постановщика оперного спектакля. Немало новых для Пермской оперы имен будет и в сезоне 2022/2023 — мы подробно расскажем о нем на традиционной пресс-конференции в начале марта.
Втягивая в орбиту Пермской оперы всё новых и новых артистов, мы одновременно продолжим работать с художниками, которые внесли серьезный вклад в процесс творческой перезагрузки театра. Я говорю сейчас в первую очередь о Марате Гацалове, поставившем на нашей сцене два спектакля, которые стали значительными событиями на российской театральной сцене: «Дон Жуан» в его режиссуре стал номинантом «Золотой маски» и будет показан в конкурсной программе весной 2022 года, а его трактовка «Иоланты» вошла в лонг-лист Национальной театральной премии. Должность главного режиссера театра предполагает большое количество чисто административной работы, разумеется, отвлекающей художника от его главного предназначения — творчества. Марат — востребованный театральный режиссер, активно ставящий и в Москве, и в регионах России. Для нас очень важно, чтобы его талант реализовывался максимально полно — и на драматической, и на музыкальной сцене, и в Перми, и за ее пределами. Поэтому наши взаимоотношения переходят в новый формат — театр продолжит сотрудничество с Гацаловым в качестве режиссера-резидента, регулярно работающего на подмостках Пермской оперы. Мы уже начали подготовку его нового спектакля, премьера которого состоится в начале 2023 года — о том, что это будет за название, мы тоже подробно расскажем на весенней пресс-конференции.
Что касается отставки Артема Абашева, то это его решение, его право и его выбор, который я уважаю. За те два с небольшим года, что Артем провел на посту главного дирижера, он проделал колоссальную работу, за которую я ему бесконечно благодарен. Для меня, признаюсь, было несколько неожиданно узнать о том, что по словам Абашева «при новом руководстве страдает музыкальная составляющая» — напомню, что именно Артем был музыкальным руководителем и дирижером всех четырех премьер, выпущенных в Пермской опере с момента моего назначения директором театра. В этом смысле мне трудно бросить в него камень — музыкальное качество этих спектаклей получило высокую оценку и прессы, и профессионального сообщества. Недоумение вызывает и упрек в «чрезмерной коммерциализации репертуара» — как музыкальный руководитель театра Абашев принимал непосредственное участие в формировании и утверждении ближайших творческих планов театра. Все это, впрочем, не меняет главного: я считаю Артема превосходным музыкантом и убежден, что в ближайшее время он получит предложение о работе от творческого коллектива, который соответствовал бы его таланту. Что же до имени нового главного дирижера театра, то оно будет названо уже в конце этого сезона.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:23Нижегородскую оперу возглавят Алексей Трифонов и Дмитрий Синьковский
13:35Артем Абашев уходит из Пермской оперы
24 декабря 2021
17:54Семь выставок проведет в 2022 году Еврейский музей
17:15Российский суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей
16:25Ярмарка Cosmoscow объявила даты и место проведения в 2022 году
14:41Открыт прием заявок на участие в Национальном конкурсе Beat Film Festival
14:16Академические музыканты проведут камерный концерт в поддержку «Мемориала»
11:50«Фабрика» объявляет конкурс для художников
23 декабря 2021
18:26Библиотека иностранной литературы устраивает рождественскую ярмаркуВсе новости
Александра Селиванова о халтуре, интимности и художественном методе самого легкого из вхутемасовцев27 декабря 2021198
Ольга Балла-Гертман о Борисе Владимировиче Дубине24 декабря 20212397
«21» Метте Ингвартсен на фестивале NET23 декабря 20212510
Татьяна Левина для She is an expert23 декабря 20212854
Персимфанс принял участие в юбилейном цикле «Зарядья»23 декабря 20212599
По просьбе COLTA.RU Мария Нестеренко поговорила с исследователем о sound studies, его последней книге и о том, зачем философии нужен звук23 декабря 20213131
Продолжение экскурсии по музею, которого нет22 декабря 20213178
Гений сильнее среды? Судьба и сделки с дьяволом Александра Градского22 декабря 202111103
Дарья Литвак о поэзии и прозе столярного дела22 декабря 20213114
Фотоотчет с выставки, где детская культура полувековой давности встречается с современностью22 декабря 20212331
Анна Борисова о том, что рождается из волн живописной психоделии и нового нью-эйджа21 декабря 20213136
Новые альбомы Noize MC, Oxxxymiron, «Обе две», «Спасибо» и другие примечательные отечественные релизы месяца21 декабря 20215623