Начался Канский видеофестиваль

Вместо Петра Налича 29 января в Доме кино выступят Иван Жук и Анна Хвостенко © Предоставлено пресс-службой Канского видеофестиваля

Сегодня, 28 января, в красноярском Доме кино открылся XX Международный Канский видеофестиваль. На пресс-конференции перед открытием фестиваля его организаторы сообщили об изменениях в программе, а также рассказали, каким будет следующий Канский видеофестиваль.

Член международного жюри, композитор и певец Петр Налич был вынужден отменить приезд в Красноярск по состоянию здоровья, поэтому вместо него 29 января в «Доме кино» вместе с гитаристом Иваном Жуком выступит певица Анна Хвостенко, дочь Алексея Хвостенко.

«Мы изначально хотели позвать Аню и Ивана, еще когда планировалось провести всё летом в Канске. Они должны были выступать на месте сгоревшего здания, в котором когда-то давно находилась канская синагога. Мы благодарны, что Аня согласилась прилететь на день в Красноярск, и надеемся привезти Петра в Канск этим летом», — сказал директор Канского видеофестиваля Павел Лабазов.

Конкурсная программа XX Международного Канского видеофестиваля разделена на четыре блока, вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации на сайте фестиваля. Победитель станет известен 30 января, он получит главный приз «Золотой пальмовый секатор».

Этим летом фестиваль, отмененный из-за пандемии и перенесенный в Красноярск, вернется в Канск, изменив формат: организаторы планируют помимо короткого метра впервые включить в конкурсную программу полнометражные работы.

«Следующий фестиваль — двадцать первый, это полное совершеннолетие. Пришла пора уделить внимание полному метру, начать позиционировать фестиваль как "Сибирский "Сандэнс". Сегодня цифровые технологии позволяют всем снимать большое качественное кино, мы будем рады видеть его в программе», — рассказала арт-директор Канского видеофестиваля Надежда Бакурадзе.

«Самое главное — в фестивале активно участвуют местные жители: они читают на площади стихи вместе с поэтами из Москвы, голосуют за архитектурные проекты, поддерживают его образовательные программы. Канский фестиваль — это прежде всего социокультурный проект с важной и благородной миссией», — подчеркнула руководитель красноярского представительства Благотворительного фонда Михаила Прохорова Валентина Тислянкова.

Международный Канский видеофестиваль, организованный студией «Видеодом», с 2002 года проводится в городе Канске Красноярскго края. Идеей популяризации в Сибири современной культуры мультижанровый фестиваль объединил несколько направлений искусства: видеоарт, экспериментальное кино, музыку, поэзию, театр, архитектуру. Проект нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Это свободная площадка для творческих высказываний на любом языке мира.

Генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова.







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