Петербургскую эковыставку «HYDRA» продлили до середины февраля

© Предоставлено пресс-службой выставки «HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности»

Организаторы выставки «HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности», которая проходит на территории культурного кластера «Севкабель Порт» в Петербурге, решили продлить ее до 14 февраля. Ранее предполагалось, что последним днем работы выставки станет 31 января.

На выставке «HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности» представлены инсталляции современных российских и зарубежных художников, работающих в области мультимедийного искусства и art&science.

Авторы проекта обращаются к современному искусству, чтобы обсудить этические и философские проблемы, связанные с экологической повесткой, и предлагаем посетителям самим сформулировать новые вопросы к этой области.

В выставке участвуют художники и арт-группы из девяти стран: Light Society (Канада), Memo Akten (Великобритания), Мартин Брицель Барага (Словения), Марко Баротти (Италия), Катя Брыскина (Россия), Maotik (Франция), Recycle Group (Россия), Rimini Protokoll (Германия), Robertina Šebjanič (Словения) & Gjino Šutić (Хорватия), Tundra (Россия), Universal Everything (Великобритания), Яна Виндерен (Норвегия), Виктор Поляков (Россия), «Куда бегут собаки» (Россия) и «Синий групп» (Россия).

Кураторы выставки — Ольга Вад, Лидия Гуменюк (Агентство культурных проектов NADO).

На протяжении четырех месяцев работы выставку сопровождала обширная публичная программа: artist talks, дискуссии о городской экологии и кинопоказы.

Сегодня, 28 января, в 19:00 состоится science talk «Арктика vs Антарктика: куда ехать, чтобы понять, как меняется климат». Ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института — орнитолог, ледовый исследователь, океанолог и морской биолог — расскажут, что происходит с климатом планеты и где эти глобальные изменения заметны больше всего.

Выставка проводится в рамках программы UK — Russia Creative Bridge 2021-2022 при поддержке Отдела культуры и образования посольства Великобритании в Москве







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU