Петербургскую эковыставку «HYDRA» продлили до середины февраля

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Организаторы выставки «HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности», которая проходит на территории культурного кластера «Севкабель Порт» в Петербурге, решили продлить ее до 14 февраля. Ранее предполагалось, что последним днем работы выставки станет 31 января.
На выставке «HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности» представлены инсталляции современных российских и зарубежных художников, работающих в области мультимедийного искусства и art&science.
Авторы проекта обращаются к современному искусству, чтобы обсудить этические и философские проблемы, связанные с экологической повесткой, и предлагаем посетителям самим сформулировать новые вопросы к этой области.
В выставке участвуют художники и арт-группы из девяти стран: Light Society (Канада), Memo Akten (Великобритания), Мартин Брицель Барага (Словения), Марко Баротти (Италия), Катя Брыскина (Россия), Maotik (Франция), Recycle Group (Россия), Rimini Protokoll (Германия), Robertina Šebjanič (Словения) & Gjino Šutić (Хорватия), Tundra (Россия), Universal Everything (Великобритания), Яна Виндерен (Норвегия), Виктор Поляков (Россия), «Куда бегут собаки» (Россия) и «Синий групп» (Россия).
Кураторы выставки — Ольга Вад, Лидия Гуменюк (Агентство культурных проектов NADO).
На протяжении четырех месяцев работы выставку сопровождала обширная публичная программа: artist talks, дискуссии о городской экологии и кинопоказы.
Сегодня, 28 января, в 19:00 состоится science talk «Арктика vs Антарктика: куда ехать, чтобы понять, как меняется климат». Ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института — орнитолог, ледовый исследователь, океанолог и морской биолог — расскажут, что происходит с климатом планеты и где эти глобальные изменения заметны больше всего.
Выставка проводится в рамках программы UK — Russia Creative Bridge 2021-2022 при поддержке Отдела культуры и образования посольства Великобритании в Москве
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