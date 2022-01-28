Limp Bizkit приедут на фестиваль Park Live

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17 июле на музыкальном фестивале Park Live в Москве выступит американская рок-группа Limp Bizkit.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 28 января, в фейсбуке фестиваля.
Фестиваль Park Live проходит с 2013 года, его площадками были ВДНХ, стадионы «Открытие Арена» и «Арена ЦСКА», набережная Парка Горького. В 2020 и 2021 годах фестиваль был отменен в связи с пандемией коронавируса.
В 2022 году Park Live планируется провести в июне-июле в парковой зоне спортивного комплекса «Лужники».
Помимо Limp Bizkit 17 июля на фестивале выступит британская группа Enter Shikari.
Участниками Park Live 2022 также станут Pendulum Live (16 июня), My Chemical Romance и Sum 41 (17 июня), Placebo и Biffy Clyro (19 июня), Gorillaz и grandson (8 июля), Deftones, Fever 333 и Poppy (9 июля), Игги Поп и Frank Carter & The Rattlesnakes (10 июля), Five Finger Death Punch (14 июля), Slipknot и Bullet for My Valentine (15 июля), The Killers, Royal Blood и Don Brocco (16 июля).
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