Игги Поп приедет на фестиваль в Москву

© Rob Baker Ashton

10 июля 2022 года на музыкальном фестивале Park Live в Москве впервые выступит американский рок-музыкант Игги Поп.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 13 декабря, в фейсбуке фестиваля.

Также участниками Park Live 2022 станут My Chemical Romance и Sum 41 (17 июня), Placebo (19 июня), Gorillaz, grandson (8 июля), Deftones (9 июля), Five Finger Death Punch (14 июля), Slipknot, Bullet for My Valentine (15 июля) и The Killers (16 июля).

Фестиваль Park Live проводится с 2013 года, его площадками были ВДНХ, стадионы «Открытие Арена» и «Арена ЦСКА», набережная Парка Горького. В 2020 и 2021 годах фестиваль был отменен в связи с пандемией коронавируса.

В 2022 году Park Live планируется провести в парковой зоне спортивного комплекса «Лужники».







