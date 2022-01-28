«Симпосий» представляет цикл лекций Ильи Будрайтскиса

1 февраля в гуманитарном онлайн-лектории «Симпосий» политический теоретик, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), член редсовета «Художественного журнала» Илья Будрайтскис прочитает четыре лекции нового цикла «Религия как политика».

Расписание цикла приводится — говорится в на сайте лектория «Симпосий»:

1 февраля — Лекция 1. Какое значение имеет дискуссия о секуляризации для политической философии и социальных наук: очень краткая история вопроса.

8 февраля — Лекция 2. Почему Гоббс в «Левиафане» называл суверенное государство «земным богом» и какое место в нем занял Бог небесный?

15 февраля — Лекция 3. Почему для Руссо демократическое сообщество невозможно без религии и что именно за религия ему необходима?

22 февраля — Лекция 4. Почему Маркса называли «деконструктором секулярного порядка», а у народа все же остается потребность в опиуме?



Начало лекций в 20:00.

Илья Будрайтскис:

«Религия как политика? Политика как религия? Три опыта размышления о месте религии в современном обществе: Гоббс, Руссо, Маркс. Наступление нашей современности, эпохи Модерна, принято связывать с процессом секуляризации, когда "объективную картину мира" начинает определять исключительно наука и политика, тогда как религия вытесняется в сферу частной жизни. Тем не менее, в кризисные исторические моменты как бы отсутствующая религиозная рамка все больше проступает через структуру реальности. В своем курсе я обращусь к наследию Гоббса, Руссо и Маркса — трех философов кризисных эпох, каждый из которых дал свое объяснение этим неочевидным переплетениям политики и религии».







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