«Симпосий» представляет цикл лекций Ильи Будрайтскиса

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1 февраля в гуманитарном онлайн-лектории «Симпосий» политический теоретик, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), член редсовета «Художественного журнала» Илья Будрайтскис прочитает четыре лекции нового цикла «Религия как политика».
Расписание цикла приводится — говорится в на сайте лектория «Симпосий»:
Начало лекций в 20:00.
Илья Будрайтскис:
«Религия как политика? Политика как религия? Три опыта размышления о месте религии в современном обществе: Гоббс, Руссо, Маркс. Наступление нашей современности, эпохи Модерна, принято связывать с процессом секуляризации, когда "объективную картину мира" начинает определять исключительно наука и политика, тогда как религия вытесняется в сферу частной жизни. Тем не менее, в кризисные исторические моменты как бы отсутствующая религиозная рамка все больше проступает через структуру реальности. В своем курсе я обращусь к наследию Гоббса, Руссо и Маркса — трех философов кризисных эпох, каждый из которых дал свое объяснение этим неочевидным переплетениям политики и религии».
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