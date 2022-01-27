На выставке «Теле-трамплин» пройдут кураторские экскурсии

«Чемпион из Освенцима»
Денис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат27 января 2022286
1 и 9 февраля куратор, теоретик современного искусства Мария Линд (Швеция) проведет экскурсии по выставке «Теле-трамплин: от детского телевидения к современному искусству и литературе», которая проходит в Центре творческих индустрий «Фабрика» в Москве.
Запланированы три кураторские экскурсии: 1 февраля в 19:00, 1 февраля в 20:00 и 9 февраля в 20:00. Регистрация — здесь.
Коллективная выставка шведских художников и писателей «Теле-трамплин: от детского телевидения к современному искусству и литературе», посвященная детским телепроектам 1960-х – 1980-х годов, открылась в ЦТИ «Фабрика» 9 декабря и продлится до 27 февраля.
На ней представлены скульптуры, комиксы, видео, инсталляции, YouTube-канал, настоящая детская площадка, а также литературные тексты, один из них — в форме книги для детей.
Кураторы: Андйеас Эйикссон и Мария Линд.
Участники: Петра Бауэр, Ида Бёрьель и Лу Хилларп, Андйеас Эйикссон, Анника Эрикссон, Дженнифер Хаяшида, Салад Хилоуле, Балзам Карам, Руно Лагомарсино, Бехзад Хосрави Нури, Катарина Пирак Сикку, Оливия Плендер.
Выставка проводится при поддержке Посольства Швеции в России
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:22«Дикая мята» страхует зрителей от переносов и подорожаний
17:54«Мемориал» выдвинули на Нобелевскую премию мира
16:55На выставке «Теле-трамплин» пройдут кураторские экскурсии
16:15Влади из «Касты» сделал клип о пытках
13:44Назван победитель премии «Странник/НОС»
13:07Третьяковка представит большую выставку Анона Видокле
12:14Зубин Мета выступит в Петербургской филармонии
Вчера
17:21«Фабрика» отпразднует день рождения открытием нового XR-проекта
16:03Открывается первая выставка в подмосковном Парке МалевичаВсе новости
Денис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат27 января 2022286
Турист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»27 января 2022426
«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой27 января 2022390
Сергей Соловьев памяти Натальи Исаевой27 января 2022558
Текст Анастасии Семенович26 января 20221499
«Обходные пути» Екатерины Селенкиной и «новый пейзаж»26 января 20221440
Ольга Седакова об аллегорическом портрете Данте работы Аньоло Бронзино25 января 20223356
Как правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»25 января 20222327
Почему всех бесит милая петербургская выставка24 января 20223376
По следам стихотворения Бориса Слуцкого «Уриэль Акоста»24 января 20222773
Классик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау21 января 20224065
«Двери» Николая Рындина глазами Анны Борисовой21 января 20223971