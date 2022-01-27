На выставке «Теле-трамплин» пройдут кураторские экскурсии

© Предоставлено пресс-службой ЦТИ «Фабрика»

1 и 9 февраля куратор, теоретик современного искусства Мария Линд (Швеция) проведет экскурсии по выставке «Теле-трамплин: от детского телевидения к современному искусству и литературе», которая проходит в Центре творческих индустрий «Фабрика» в Москве.

Запланированы три кураторские экскурсии: 1 февраля в 19:00, 1 февраля в 20:00 и 9 февраля в 20:00. Регистрация — здесь.

Коллективная выставка шведских художников и писателей «Теле-трамплин: от детского телевидения к современному искусству и литературе», посвященная детским телепроектам 1960-х – 1980-х годов, открылась в ЦТИ «Фабрика» 9 декабря и продлится до 27 февраля.

На ней представлены скульптуры, комиксы, видео, инсталляции, YouTube-канал, настоящая детская площадка, а также литературные тексты, один из них — в форме книги для детей.

Кураторы: Андйеас Эйикссон и Мария Линд.

Участники: Петра Бауэр, Ида Бёрьель и Лу Хилларп, Андйеас Эйикссон, Анника Эрикссон, Дженнифер Хаяшида, Салад Хилоуле, Балзам Карам, Руно Лагомарсино, Бехзад Хосрави Нури, Катарина Пирак Сикку, Оливия Плендер.

Выставка проводится при поддержке Посольства Швеции в России







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