Влади из «Касты» сделал клип о пытках

«Чемпион из Освенцима»
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Рэпер Влади (Владислав Лешкевич) из группы «Каста» выпустил клип «Статья, которой нет», посвященный пыткам заключенных и подследственных в России.
Как сообщает verbludvogne.ru, видео записано в рамках акции, которую проводят правозащитная организация «Комитет против пыток»* и российские СМИ.
Клип, режиссерами которого выступили Филипп Юрьев и Иван Проскуряков, вышел 27 января на YouTube-канале «Касты» и уже собрал около 30 тысяч просмотров более 8,5 тысяч «лайков». В съемках видео приняли участие люди, которые подверглись пыткам.
«В Уголовном кодексе России до сих пор нет отдельной статьи о пытках, хотя в стране есть тысячи жертв пыток. Нет статьи — нет и официального признания проблемы, нет возможности вести точную статистику и исследовать масштаб происходящего. Мы боремся за то, чтобы незаконное насилие в полиции и тюрьмах стало видимым, его перестали прятать за размытым и не отражающим сути "превышением должностных полномочий", а виновные в пытках несли неотвратимое наказание», — говорится в сопроводительном тексте к клипу.
«Я написал трек от лица сотрудников изолятора и колонии, доверительно рассказывающих, как они пытали человека. И от лица пресс-секретаря ведомства, — объяснил Влади на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — В уголовном кодексе РФ нет статьи за пытки, и до последнего времени их факт отрицался. Часть населения считает, что пытки это нормально».
О ситуации с пытками в России и о том, почему необходима отдельная статья о пытках в УК РФ, рассказывает материал, опубликованный в рамках акции в «Новой газете».
* «Комитет против пыток» внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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