Третьяковка представит большую выставку Антона Видокле

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8 февраля в Новой Третьяковке откроется выставочный проект «Граждане космоса» современного художника Антона Видокле, в котором он исследует влияние космизма на XX век.
Как сообщает пресс-служба Государственной Третьяковской галереи, в центре выставки находится кинотрилогия «Бессмертие для всех», снимавшаяся Антоном Видокле в течение пяти лет, начиная с 2013 года. Фильмы будут показаны в специально сконструированном внутри музея кинотеатре.
В первой части выставки художник обращается к фундаменту космистской мысли («Это космос», 2014). Вторая часть исследует отношения между космологией и политикой («Коммунистическая революция была вызвана Солнцем», 2015), третья часть воссоздает музей как пространство воскрешения, идея которого — ядро космизма («Бессмертие и воскрешение для всех!», 2017).
«Трилогия Антона Видокле — это не иллюстрации к философии русского космизма. Они предлагают зрителю практический виртуальный опыт бессмертия, отрицая опыт смерти через отрицание кино», — говорит куратор выставки .
Важной частью проекта станут комментарии к некоторым произведениям из постоянной экспозиции Новой Третьяковки, которые имеют прямое отношение к философии космизма или интерпретируются в этом ключе, отмечают организаторы выставки. Пройдя по залам с коллекцией музея, зритель сможет убедиться, как много работ, созданных художниками ХХ века, так или иначе связаны с темой отрыва от Земли и преодоления смерти.
Выставку дополнят «хронология русского космизма» от XVIII века до наших дней, а также цикл публичных мероприятий, подготовленный специалистами Федоровской библиотеки, и специальная кинопрограмма, составленная командой фестиваля экспериментального кино MIEFF.
Выставка «Антон Видокле. Граждане космоса» в Новой Третьяковке продлится до до 3 преля.
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