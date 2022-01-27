Зубин Мета выступит в Петербургской филармонии

© Санкт-Петербургская филармония им. Д.Д. Шостаковича

30 января дирижер Зубин Мета после долгого перерыва даст концерт в Петербурге. В Большом зале Петербургской филармонии под его управлением Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии исполнит Третью симфонию Малера.

Как сообщает сайт Петербургской филармонии, в концерте также примут участие хор мальчиков Хорового училища имени М.И. Глинки, женская группа хора Петербургской консерватории и меццо-сопрано Елена Манистина.

«Концерт, посвященный 100-летию Петербургской филармонии, пройдет при поддержке Международного фонда культурных инициатив маэстро Темирканова», — говорится в сообщении.

Это будет 12-й гастрольный приезд Зубина Меты в филармонию, где он впервые выступил в апреле 1962 года с Монреальским симфоническим оркестром, отмечает ТАСС. Со времени его предыдущего приезда прошло более 10 лет. В апреле 2011 года дирижер выступил в Большом зале филармонии на одном из концертов Второго международного фестиваля Мстислава Ростроповича.







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