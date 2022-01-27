Открывается первая выставка в подмосковном Парке Малевича

Григорий Орехов. Никуда / Nowhere. 2022 © Предоставлено галереей JART

1 февраля в Парке Малевича в Одинцовском районе Московской области откроется групповой ленд-арт-проект российских художников «Белый лес».

В лесу неподалеку от Барвихи и Немчиновки появятся работы Григория Орехова, Алексея Луки и арт-группы «Художественное уединение», в которую входят группа «Обледенение архитекторов» (Алексей Кононенко и Илья Вознесенский), дуэт «ЕлиКука» (Олег Елисеев и Евгений Куковеров), Ирина Корина и Ольга Петруненко.

Ленд-арт Григория Орехова «Никуда / Nowhere» представляет собой красную ковровую дорожку из полипропилена длиной 250 м, протянувшуюся в заснеженном лесу.

Алексей Лука, опираясь на свое архитектурное образование и собственные исследования фактуры и геометрии урбанистических пространств, создал для Парка Малевича композицию из деревянных элементов «Точка опоры».

Группа «Обледенение архитекторов» представит «Портреты деревьев» — монументальный живописный проект, выполненный в лесу курорта Пирогово для известного события галереи JART «Ча Ща. Выставка в лесах». Два шестиметровых холста с изображением елей, сосен и коряг трансформируют пространство заснеженного Парка Малевича в белые футуристические выставочные залы.

Выставка «Белый лес», подготовленная Министерством культуры Московской области при содействии галереи JART, продлится до 1 марта.

«Направление ленд-арта в нашей стране представлено эпизодически. Да и сам ленд-арт стал многообразней в своих формах: это не только работа с натуральными материалами свойственными данному ландшафту, но и поиск совмещений и противоречий с новыми технологическими материалами и процессами в обществе. Поэтому нам показалось интересным поработать с этим направлением в Подмосковье с его разнообразным ландшафтом и красивыми парками. Вместе с российскими художниками мы решили, что Парк Малевича является отличной локацией, где появится серия работ, которые будут вступать в диалог с природой», — говорит министр культуры Московской области Елена Харламова.

Парк Малевича площадью 366,5 га был открыт в 2021 году. В архитектуре парка (авторы проекта — Basis Architectural bureau) используются геометрические формы — квадрат, круг, треугольник — и зеркальные поверхности, а ее сдержанный аскетизм выгодно подчеркивает витальность и естественную красоту природной территории. Функциональными зонами парка стали спортивный кластер с волейбольными площадки, футбольными полями, теннисными кортами и трибунами. Зоны парка распределены так, чтобы сохранить зеленые массивы и существующий ландшафт.







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