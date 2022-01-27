Том Оделл едет в Россию

Летом 2022 года в Москве и Петербурге пройдут концерты британского музыканта Тома Оделла.

28 июня Том Оделл выступит в московском клубе «ГлавClub», 29 июня — в петербургском клубе «Космонавт».

Том Оделл приезжает в Россию с концертами в четвертый раз. В этом году российские концерты входят в расписание его мирового тура в поддержку альбома «Monsters», занявшего прошлым летом четвертое место в британском чарте.

«За неизменным роялем Оделл снова заставит фанатов всех возрастов пережить катарсис, демонстрируя идеальный симбиоз таланливого сонграйтера и глубокого, эмоционального исполнителя. В отличие от недавнего видео Тома "lose you again", снятого на безлюдном и величественном стадионе Уэмбли, "ГлавClub" и «Космонавт» на его шоу будут гарантированно забиты», — сообщают организаторы концертов, агентство Pop Farm.

Билеты поступят в продажу 28 января.







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