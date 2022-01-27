Том Оделл едет в Россию

«Чемпион из Освенцима»
Денис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат27 января 2022286
Летом 2022 года в Москве и Петербурге пройдут концерты британского музыканта Тома Оделла.
28 июня Том Оделл выступит в московском клубе «ГлавClub», 29 июня — в петербургском клубе «Космонавт».
Том Оделл приезжает в Россию с концертами в четвертый раз. В этом году российские концерты входят в расписание его мирового тура в поддержку альбома «Monsters», занявшего прошлым летом четвертое место в британском чарте.
«За неизменным роялем Оделл снова заставит фанатов всех возрастов пережить катарсис, демонстрируя идеальный симбиоз таланливого сонграйтера и глубокого, эмоционального исполнителя. В отличие от недавнего видео Тома "lose you again", снятого на безлюдном и величественном стадионе Уэмбли, "ГлавClub" и «Космонавт» на его шоу будут гарантированно забиты», — сообщают организаторы концертов, агентство Pop Farm.
Билеты поступят в продажу 28 января.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:22«Дикая мята» страхует зрителей от переносов и подорожаний
17:54«Мемориал» выдвинули на Нобелевскую премию мира
16:55На выставке «Теле-трамплин» пройдут кураторские экскурсии
16:15Влади из «Касты» сделал клип о пытках
13:44Назван победитель премии «Странник/НОС»
13:07Третьяковка представит большую выставку Анона Видокле
12:14Зубин Мета выступит в Петербургской филармонии
Вчера
17:21«Фабрика» отпразднует день рождения открытием нового XR-проекта
16:03Открывается первая выставка в подмосковном Парке МалевичаВсе новости
Денис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат27 января 2022286
Турист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»27 января 2022426
«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой27 января 2022390
Сергей Соловьев памяти Натальи Исаевой27 января 2022558
Текст Анастасии Семенович26 января 20221500
«Обходные пути» Екатерины Селенкиной и «новый пейзаж»26 января 20221440
Ольга Седакова об аллегорическом портрете Данте работы Аньоло Бронзино25 января 20223356
Как правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»25 января 20222327
Почему всех бесит милая петербургская выставка24 января 20223376
По следам стихотворения Бориса Слуцкого «Уриэль Акоста»24 января 20222773
Классик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау21 января 20224065
«Двери» Николая Рындина глазами Анны Борисовой21 января 20223971