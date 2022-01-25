Алексей Гориболь выступит в Екатеринбурге в день рождения Ельцина

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1 февраля, в день рождения Бориса Ельцина, пианист Алексей Гориболь и виолончелист Рустам Кончаков дадут в Екатеринбурге концерт, посвященный 91-летию первого президента России.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ельцин Центра, где состоится концерт.
«1 февраля исполняется 91 год со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. <...> Вечером запланирован концерт Алексея Гориболя и Рустама Комачкова. Программа "Мудрость и страсть" состоит из произведений Бетховена и посвящена первому президенту России», — отметили в пресс-службе.
На концерте в Кино-конференц-зале Ельцин Центра прозвучат Вторая и Третья сонаты для виолончели и фортепиано и вариации для виолончели и фортепиано на темы арий «Bei Männern, welche Liebe fühlen» и «Ein Mädchen oder Weibchen» из оперы Моцарта «Волшебная флейта».
Кроме того, 1 февраля в Ельцин Центре пройдет экскурсионный марафон «Ельцин от А до Я», который познакомит с разными сторонами личности Ельцина — политического деятеля и семьянина, в Музее Бориса Ельцина откроется витрина «История одного экспоната» со значками с портретом Ельцина, представляющими его путь от оппозиционного политика до президента страны и кандидата на вторых президентских выборах 1996 года.
На фасаде Ельцин Центра появится мультимедийная инсталляция «Ельцин своими словами», которая напомнит современным жителям России высказывания первого российского президента.
В день рождения Ельцина посещение музея и арт-галереи, а также все экскурсии будут бесплатными.
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