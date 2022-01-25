Минкульт опроверг сообщение о расформировании Литинститута

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Сегодня, 25 января, пресс-служба Министерства культуры РФ распространила заявление о том, что информация о предстоящем расформировании Литературного института имени А.М. Горького не соответствует действительности.
«Минкультуры РФ не принимало решений по расформированию Литинститута имени Максима Горького. Вуз продолжает работу в прежнем формате, образовательный процесс реализуется в соответствии с ранее принятыми планами. Появившаяся в Telegram-каналах информация о реорганизации вуза не соответствует действительности», — цитирует пресс-службу Минкульта РИА Новости.
Ранее сегодня телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на неназванный источник сообщил, что по итогам заседания расширенной коллегии Минкульта с участием ректора Литинститута Алексея Варламова 15 декабря 2021 года, на котором представители ФСБ дали заключение о вузе, было принято решение расформировать Литинститут, а его главное здание, Дом Герцена на Тверском бульваре, передать в частные руки.
В Минкульте подтвердили, что в декабре 2021 года действительно состоялась встреча студентов и преподавательского состава Литинститута с заместителем министра культуры РФ Ольгой Яриловой. На встрече ректор Алексей Варламов представил результаты деятельности Литинститута.
«Встреча прошла в конструктивном ключе, в частности были обсуждены планы по реставрации зданий учебных корпусов, содержание образовательных программ и внеучебные мероприятия учреждения», — пояснили в министерстве.
Согласно информации на официальном сайте мэра Москвы, усадебный комплекс, известный под названием Дом Герцена, является памятником культурного наследия федерального значения.
Входящий в комплекс трехэтажный особняк был построен в стиле позднего классицизма в 1802 году на месте палат XVII века. В 1812 году в этом доме родился писатель Александр Герцен, который провел в нем детство и юность. Позже в особняке жил Дмитрий Свербеев, хозяин литературного салона, который посещали Пушкин, Лермонтов, Гоголь и Чаадаев.
После 1920 года усадьбу передали объединениям советских писателей. В разное время там жили Осип Мандельштам, Юрий Олеша и Андрей Платонов. В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Дом Герцена был выведен как Дом Грибоедова, где располагалось вымышленное объединение писателей под названием МАССОЛИТ.
В 1933 году в усадьбе разместились корпуса Литературного института имени А.М. Горького.
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