Музей истории Екатеринбурга получил помещения в домах Госпромурала

Жилой комплекс «Дома Госпромурала»

Фото х из фотоальбома «Екатеринбург». Издание 2-е, доп. и перераб., 2014 © The Constructivist Project

Музей истории Екатеринбурга разместится в одном из зданий конструктивистского комплекса «Дома Госпромурала». Там предполагается открыть экспозицию, посвященную истории Екатеринбурга, площадки для образовательных и креативных инициатив, а также Центр авангарда.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Музея истории Екатеринбурга.

«Музей истории Екатеринбурга получил в распоряжение здание на проспекте Ленина, 52, самом большом доме-коммуне, построенном в СССР в начале 1930-х годов в стиле конструктивизм. Часть новой культурной площадки планируется использовать под экспозицию, посвященную Свердловску/Екатеринбургу ХХ–XXI веков, часть — под образовательные и креативные инициативы горожан, — пояснили в пресс-службе. — Пространство на Ленина, 52, где прежде размещалась поликлиника, сейчас необходимо привести в порядок, но уже в феврале здесь запускается событийная программа музея».

По словам директора музея Сергея Каменского, он и его коллеги давно планировали создать экспозицию об истории Екатеринбурга ХХ–XXI веков, но в помещениях на улице Карла Либкнехта, где сейчас располагается музей, не было достаточного пространства для этого.

«Мы рады, что у нас наконец-то появились дополнительные площади и возможность создания полноценной экспозиции. Тем более, что здание является одним из знаковых конструктивистских комплексов города и самым большим домом-коммуной в Советском Союзе», — отметил Сергей Каменский.

Центр авангарда — совместная инициатива Музея истории Екатеринбурга и проекта «Территория Авангарда». Как уточнили в пресс-службе музея, уже 3 февраля в рамках проекта будет представлена инсталляция нидерландского саунд-артиста, композитора, музыканта и звукорежиссера Андреаса Кюне. «Автор работы "Взаимосвязь/ Сеть/Сплетения" создал абстрактную симфонию, посвященную уральскому конструктивизму. Звуки для этой симфонии были собраны в прошлом году в конструктивистских зданиях города и области екатеринбургскими волонтерами, и теперь ее представят публике», — рассказали в музее.

Комплекс «Дома Госпромурала» был построен в 1931–1935 годах по проекту архитекторов Георгия Валенкова, Александра Горшкова и Евгения Короткова. Он предназначался для проживания сотрудников Государственного союзного треста тяжелой промышленности Урала. Жилые корпуса объединены между собой зданиями, в которых располагались социальные объекты.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU