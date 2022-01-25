SOUND UP откроет сезон мультижанровым перфомансом на музыку Алексея Сысоева

Элвин Лэнгдон Коберн. Эзра Паунд. 1916-1917 © Thomas Walther Collection / George Eastman House

18 февраля в Музее Москвы состоится первый концерт нового сезона фестиваля актуальной музыки SOUND UP. На нем будет представлен мультижанровый перфоманс «Love.Epilogue» в постановке художника и режиссера Веры Мартынов на стихи гения модернистской поэзии Эзры Паунда и музыку композитора Алексея Сысоева.

«"Love.Epilogue" не рассказывает биографию Паунда, но позволяет прожить и божественно красивую поэзию, и темные моменты из его жизни. Так в кроссжанровом сценическом проекте соединились новая вокальная музыка, электроника, радиоагитки времен Второй мировой, спетое поэтическое слово, квартет перформеров, художник и "скульптор", который превратит человеческие тела в скульптурный материал. Из сырой глины и своих тел артисты создадут и разрушат описанные Паундом вечные человеческие сюжеты — рождение, опыты любви, изгнание, торжество, сражение, погребение», — отмечают организаторы фестиваля.

«Алексей Сысоев в "Love.Epilogue" вписал поэзию Паунда в вольно трактованную форму мотета — жанра, возникшего в период Ars nova во Франции в XIV веке. Старинная полифоническая форма подчеркивает вавилонское многоголосие смыслов Паунда, а в хрупкой чувственности мотетов отражается красота поэтического слова».

В перформансе примут участие вокальный ансамбль N’Caged и междисциплинарная танцевальная компания «Сад».

Два сеанса «Love.Epilogue» пройдут в 19:00 и 21:00. Билеты (2800 рублей) уже поступили в продажу на сайте SOUND UP.







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