Волго-Вятский филиал ГМИИ подготовил программу к выставке «Названо Вазари. Готика»

© Алексей Шевцов / Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал)

В январе и февраля в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Арсенал) в Нижнем Новгороде пройдут концерты и лекции событийной программы к выставке «Названо Вазари. Готика».

Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ.

Расписание:

28 января в 18:30 — Концерт «Реконструкция мессы»

Исполнители: Андрей Поповский, Денис Сорокин, Марина Карпова, Игнат Хлобыстин.

В программе: Месса «Нотр-Дам» Гийома де Машо

Место проведения: Выставочный зал центрального ризалита Арсенала

9 февраля в 18:30 — Лекция «Интерпретация готики. Знаменитые версии»

Лектор: Сергей Кавтарадзе — искусствовед, историк архитектуры, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ

Место проведения: Киноконцертный зал

17 февраля в 18:30 — Лекция «Оригиналы и слепки. Произведения средневекового искусства в коллекции Пушкинского музея»

Лектор: Василий Расторгуев – искусствовед, ведущий научный сотрудник отдела старых мастеров ГМИИ, хранитель фонда скульптуры, консультант выставки «Названо Вазари. Готика».

Место проведения: Киноконцертный зал

27 февраля в 18:30 — Концерт «Реконструкция мессы. Постскриптум»

Исполнители: учащиеся Нижегородского музыкального колледжа имени М.А. Балакирева под руководством куратора музыкальных проектов Арсенала Ксении Ануфриевой

В программе: «Битва» (2021) Рамазана Юнусова

Место проведения: Выставочный зал центрального ризалита Арсенала



Лекции можно будет посмотреть онлайн: в группе Арсенала «ВКонтакте» и на сайте музея.

«Названо Вазари. Готика» – первый этап трехчастного проекта, объединяющего экспонаты из коллекций ГМИИ и произведения современного искусства. Джорджо Вазари впервые предложил деление истории искусства на три больших периода. Им и посвящены три части проекта – «Готика», «Ренессанс» и «Маньеризм», которые будут реализованы в Арсенале в 2022–2023 годах.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU