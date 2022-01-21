Волго-Вятский филиал ГМИИ подготовил программу к выставке «Названо Вазари. Готика»

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В январе и февраля в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Арсенал) в Нижнем Новгороде пройдут концерты и лекции событийной программы к выставке «Названо Вазари. Готика».
Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ.
Расписание:
28 января в 18:30 — Концерт «Реконструкция мессы»
Исполнители: Андрей Поповский, Денис Сорокин, Марина Карпова, Игнат Хлобыстин.
В программе: Месса «Нотр-Дам» Гийома де Машо
Место проведения: Выставочный зал центрального ризалита Арсенала
9 февраля в 18:30 — Лекция «Интерпретация готики. Знаменитые версии»
Лектор: Сергей Кавтарадзе — искусствовед, историк архитектуры, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ
Место проведения: Киноконцертный зал
17 февраля в 18:30 — Лекция «Оригиналы и слепки. Произведения средневекового искусства в коллекции Пушкинского музея»
Лектор: Василий Расторгуев – искусствовед, ведущий научный сотрудник отдела старых мастеров ГМИИ, хранитель фонда скульптуры, консультант выставки «Названо Вазари. Готика».
Место проведения: Киноконцертный зал
27 февраля в 18:30 — Концерт «Реконструкция мессы. Постскриптум»
Исполнители: учащиеся Нижегородского музыкального колледжа имени М.А. Балакирева под руководством куратора музыкальных проектов Арсенала Ксении Ануфриевой
В программе: «Битва» (2021) Рамазана Юнусова
Место проведения: Выставочный зал центрального ризалита Арсенала
Лекции можно будет посмотреть онлайн: в группе Арсенала «ВКонтакте» и на сайте музея.
«Названо Вазари. Готика» – первый этап трехчастного проекта, объединяющего экспонаты из коллекций ГМИИ и произведения современного искусства. Джорджо Вазари впервые предложил деление истории искусства на три больших периода. Им и посвящены три части проекта – «Готика», «Ренессанс» и «Маньеризм», которые будут реализованы в Арсенале в 2022–2023 годах.
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