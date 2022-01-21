Владимир Урин еще на пять лет останется во главе Большого театра

© Дамир Юсупов / Большой театр

Сегодня, 21 января, правительство России продлило на пять лет полномочия генерального директора Большого театра Владимира Урина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

«Заслуженный деятель искусств России Владимир Урин был назначен генеральным директором Большого театра в июле 2013 года. До этого он занимал должность генерального директора Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко», — говорится в сообщении.

«Среди профессиональных наград Владимира Урина – премия Дягилева "За вклад в развитие современного танца в России", Международная премия имени К.С. Станиславского "За вклад в развитие российского театрального дела", приз "Душа танца", учрежденный журналом "Балет" совместно с Министерством культуры России».







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