Умер Meat Loaf

20 января в возрасте 74 лет умер американский рок-певец и актер Майкл Ли Эдей, известный под сценическим псевдонимом Meat Loaf (Мит Лоуф).

Об этом сообщает Deadline.com

Марвин Ли Эдей (в 1981 году сменил имя на Майкл) родился в 1947 году в Далласе, учился в Христианском университете в Лаббоке и в Университете Северного Техаса в Дентоне, в 1967 году переехал в Лос-Анджелес, где основал свою первую группу, Meat Loaf Soul. Группа несколько раз меняла названия, играла на разогреве у Вана Моррисона, Дженис Джоплин, The Who, The Stooges, Grateful Dead и других музыкантов.

Известность к Мит Лоуфу пришла после того, как он спел в мюзикле «Волосы» (Hair). В первой половине 1970-х Мит Лоуф записал альбом с Шон Мерфи, участвовал в мюзиклах и театральных постановках в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, снялся в фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975).

В 1977 году вышел альбом Мит Лоуфа «Bat Out of Hell», созданный совместно с композитором и продюсером Джимом Стайнманом на основе материала из его футуристического рок-мюзикла по «Питеру Пэну». Впоследствии эта пластинка стала одним из главных бестселлеров в истории рок-музыки — во всем мире было продано более 43 млн копий. В 2012 году журнал Rolling Stone включил «Bat Out of Hell» в список 500 лучших альбомов всех времен.

Успешным стал и второй студийный альбом, «Dead Ringer» (1981). Сингл «Dead Ringer for Love», в котором Мит Лоуф спел дуэтом с Шер, достиг 5-го места, а сам альбом — первого места в британских чартах. За «Dead Ringer» последовали еще десять сольных студийных альбомов, последний из которых, «Braver Than We Are», вышел в 2016 году. Общий тираж пластинок Мит Лоуфа превышает 100 млн копий. В 1994 году песня «I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)» принесла музыканту премию «Грэмми» за лучшее сольное вокальное рок-исполнение.

Мит Лоуф гастролировал в разных странах, сотрудничал со многими известными композиторами, музыкантами и продюсерами, выступал и записывался в Мельбурнским симфоническим оркестром. Снялся в десятках фильмов и телесериалов, среди которых «Мир Уэйна» (Wayne’s World, 1992), «Черный пес» (Black dog, 1998) «Бойцовский клуб» (Fight Club, 1999) и «Фокус» (Focus, 2001).







